TV 2s fotballekspert sa at Raheem Sterling «løper som en jente», nå beklager kanalen

«Her har det skjedd en feil og det beklager vi,» skriver TV 2.

Onsdag kveld hadde TV 2-sporten en sak om fotballspilleren Raheem Sterling, hvor TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley beskriver Sterlings stil som feminin og sier at han «løper som en jente». Bakgrunnen for saken er at Chelsea-spilleren Eden Hazard skal ha parodiert Sterlings løpestil.

BYRÅD Pål Hafstad Thorsen reagerer på uttalelsen fra TV2-eksperten om at Raheem Sterling «løper som en jente».

Det reagerte Pål Fastad Thorsen, båryd for barnehage, skole og idrett i Bergen, på. Torsdag skrev Thorsen en kronikk i Bergens Tidende med tittelen «Ikke kødd med selvtilliten til datterern min», hvor han går hardt ut mot TV 2 for å underbygge «tåpelige, gammeldags stereotypier».

«Hva pokker betyr det? Spør min datter på snart tre år om hun kan vise hvordan en «jente løper», så skal du få se fart og trøkk,» skriver Thorsen, som også hinter til at TV 2-sporten har en lite kjønnsbalasert redaksjon.

Samme dag svarer Eystein W. Thue, redaksjonsleder i livesport i TV 2, på kritikken. Han skriver at TV 2 vil gjøre det klart at de ikke synes det er greit å bruke uttrykk av typen «løper som en jente».

«Bildene av Eden Hazard og Raheem Sterlings egen sammenligning med en T-rex fikk oss til å le. Språkbruken i det tilfellet byråden påpeker var platt, upassende og nedsettende. Sånt skal ikke skje i TV 2. Her er det skjedd en feil og det beklager vi,» skriver Thue.

Redaksjonslederen er enig i at kjønnsbalansen i sportsredaksjonen ikke er ideell, men at kvinneandelen er økende. 20 prosent av de faste ansatte på Sporten er kvinner, skriver Thue, og påpeker at tallene i VG- og BT-sporten ligger på henholdsvis 15 og 16 prosent.

At Sterling har et noe merkelig løpesett, er velkjent. Da han fikk spørsmål om det i et intervju, sammenlignet han seg selv med en T-rex.

- Jeg vet ikke. Jeg har T-rex-armer, og får høre det hele tiden. Men det er ikke et problem for meg, så lenge jeg scorer eller gjør noe riktig, uttalte Sterling.

Mest sett siste uken