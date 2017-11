Tvedt sier unnskyld for alkoholbruken

Ble stilt til veggs av NRK-programmet Ukeslutt.

Idrettspresident Tom Tvedt er lei seg for «de mange dårlige eksemplene» på alkoholbruk som har kommet fram i norsk idrett.

Tvedt erkjente på et pressemøte tidligere i uken at Idrettsstyret burde ha vært mer restriktive med alkohol i perioden 2012 til 2016. Idrettspresidenten innrømmet i møtet at de mange alkoholregningene ikke ser bra ut for norsk idrett, og han innser at dette svekker idrettens omdømme.

Lørdag kom temaet på ny opp da Tvedt var gjest i NRK-programmet Ukeslutt på radio:

- Er det noe du vil si unnskyld for, Tom Tvedt?

- Jeg kan si unnskyld for at vi har kommet i denne situasjonen. Det er mange dårlige eksempler (på alkoholbruk i idretten) som har kommet opp her. Jeg har stor forståelse for at grasrota og folk har reagert. Derfor vil jeg si unnskyld, både på vegne av ting som har skjedd etter at jeg overtok i 2015, men også for ting som jeg ikke har vært med på før den tid. Men vi er klare på at vi ønsker å rydde opp i dette, svarte idrettspresidenten.

I radioprogrammet sa tidligere friidrettsprofil Ingrid Kristiansen at det må en holdningsendring til i ledelsen i norsk idrett, noe Tvedt ble konfrontert med.

- Jeg tror debatten er viktig. Vi skal være en åpen folkebevegelse i Norge, men det tar litt tid å endre dette. Vi skal jobbe hver eneste dag for at det skal være minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjoner. Vi skal fortsatt være gode verter i representasjonssammenheng. Men hvis det skal serveres alkohol, så skal det forhåndsgodkjennes. Volumet har vært for stort. Derfor har vi innført restriksjoner. I framtiden skal vi ha en annen holdning, et annet fokus, kommenterte han.

Tvedt kommer ikke til å gi seg som idrettspresident, tross kritikken som har kommet den siste tiden.

- Jeg ble valgt på idrettstinget i 2015, og jeg er valgt som president til 2019. Jeg har tenkt å stå som idrettspresident og gjøre det beste for norsk idrett. Jeg vil være med gjennom den endringen vi har startet på, og denne endringen vil jeg gjennomføre sammen med mitt styre, sa han.

