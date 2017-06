ANNONSE

Amerikanske Travis Tygart mener Det internasjonale skiforbundet (FIS) sin anke mot Therese Johaug er bortkastet tid og penger, ifølge NRK.

Tygart er sjef for Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) og ledet an i dopingjakten på syklisten Lance Armstrong. Tygart er i Norge på et antidopingseminar i regi av Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet.

Han lurer på om FIS har en politisk agenda eller kanskje en personlig vendetta i Johaug-saken.

- Anken er borkastet tid og penger og urettferdig overfor en utøver som allerede har vært gjennom mye etter det som var en tabbe, sier Travis Tygart til NRK.

Therese Johaug hadde sin høring i Lausanne hos CAS tirsdag etter at FIS hadde anket langrennsstjernens utestengelse på 13 måneder. FIS mener straffen hennes bør økes til å bli mellom 16 og 20 måneder.

- På den ene siden har man bevisst statsstyrt doping, som vi har sett i Russland, som ikke får noen konsekvenser. Så har man Thereses sak, der man får en anke av en 13 måneders utestengelse for bruk av en reseptfri medisin som sannsynligvis ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt. Det avslører et urettferdig system, sier Tygart.

- Det ser ut som de (FIS) er ute etter noe annet enn å få rettferdighet for rene atleter, sier han.

Han mener også at WADA må ta større avstand fra FIS og IOC.

