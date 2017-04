Tysk gravejournalist med ny dokumentar: - Beviser nok en gang at IOC ikke må ha noe med dopingtester å gjøre

ANNONSE

AARHUS (Nettavisen): Søndag viste den tyske TV-kanalen ARD en rystende dokumentar der det kommer fram at WADA og IOC sannsynligvis har skjult positive jamaicanske dopingprøver fra OL i Beijing. Et spørsmål som fortsatt står ubesvart er blant annet om verdensrekordholder på 100 m sprint, Usain Bolt skal være blant disse.

Den tyske journalisten antyder i dokumentaren som heter «IOC feier dopingtester under teppet», at flere på det jamaicanske sprintlaget for herrer under OL i Beijing i 2008 skal ha testet positivt på det forbudte stoffet clenbuterol.

- IOC reagerte som vanlig kraftig på det jeg kommer med, det er ingen overraskelse, sier Hajo Seppelt til Nettavisen.

- Jeg vet ikke om Bolt er med i prøvene som IOC har re-testet eller om han er dopet. Men jeg blir veldig mistenksom når jeg spør IOC om våre funn. De benekter ikke Jamaica-historien vår og de sier at de ikke kan avsløre navnene fordi de vil beskytte utøverne, uten at jeg vet hva de skal beskyttes mot, utdyper Seppelt.

Russland-avsløringene



Nettavisen hadde planlagt et møte med Hajo Seppelt i Aarhus mandag der han skulle holde et foredrag om varslere (whistleblowere) i idretten, blant annet for delegater for Europarådet. Men Seppelt måtte kansellere turen til Aarhus og bli igjen i Tyskland for å svare på henvendelser fra journalister på Jamaica og andre land om påstandene han kommer med i dokumentaren.

Hajo Seppelt har i fire tidligere dokumentarer avslørt omfattende doping i Russland (og Etiopia og Kenya) og som ved hjelp av varslere (whistleblowere) har ført til massiv utestengelse av russiske utøvere fra internasjonal idrett. Hans bidrag førte også til at det internasjonale paralympiske forbund nektet Russland å delta i Paralympics i Rio i fjor sommer. Hans journalistiske gravearbeid har ført til flere uavhengige WADA-rapporter (blant annet McLaren-rapportene) og nesten alt han har kommet med i disse tidligere dokumentarene har blitt bekreftet i disse rapportene.

- Er dette større eller mindre enn det som er avslørt om Russland?

- Det er to forskjellige ting. Russland dreide seg om statsstyrt doping, dette dreier seg om at WADA og IOC skjuler doping. Begge deler er svært alvorlig og beviser nok en gang at IOC ikke må ha noe med dopingtester å gjøre. IOC bør ikke ha ansvaret for dopingprøver i det hele tatt, sier Seppelt på telefon fra Tyskland.

Bolt mistet stafettgullet



I slutten av januar måtte Usain Bolt gi fra seg stafettmedaljen fra OL i Beijing og han mistet dermed sin fantastiske trippel-trippel i olympiske leker (tre gull i tre OL på rad).

Grunnen var at landsmannen Nesta Carter ble tatt for bruk av Methylhexaneamine etter at IOC re-testet prøvene fra OL i Beijing. Nesta Carter hevder at han er uten skyld og at han bare tok to preparater som legen anbefalte ham.

Carter ble da den 410. utøveren som er tatt for bruk av dette preparatet og den sjette fra Jamaica. Når det gjelder sprint for menn betyr det at det bare er Usain Bolt som ikke er tatt for doping av alle som har løpt 100m under 9,79 sekunder.

Etter Hajo Seppelts siste dokumentar ble for øvrig kjent at tidligere WADA-sjef og IOC-medlem Dick Pound er svært kritisk til WADA OG IOCs oppførsel i denne saken.

Det jamaicanske idrettsforbundet eller den jamaicanske olympiske komité har ikke kommentert påstandene.

Journalistene fikk tips



I dokumentaren «IOC feier dopingtester under teppet» blir vi fortalt at journalistene fikk et tips fra en IOC-varsler om at positive re-tester av dopingprøver fra OL i Beijing ikke ble rapportert videre til nasjonale antidopingmyndigheter.

IOCs medisinske direktør Richard Budgett har hatt ansvaret for re-testingen av prøvene fra Beijing og ga laboratoriet i Lausanne beskjed om å si fra om sine funn, før man gikk videre med eventuelt nyoppdagete positive prøver.

Da Budgett så at prøvene til det jamaicanske laget var positive nektet han å ta flere tester for å få disse bekreftet, er påstanden i dokumentaren.

Videre forteller den kjente mexicanske dopingselgeren Angel Heredia, at han under lekene i Beijing skal ha blitt kontaktet av jamaicanske sprinttrenere for å selge dem clenbuterol, og at de forhørte seg om virkningene av stoffet.

Clenbuterol er kjent som et meget effektivt dopingmiddel, men det er også kjent at dette steroidet kan havne i kroppen ved for eksempel å spise kjøtt. Sykkelrytteren Alberto Contador hadde en slik forklaring da han ble tatt i 2010. I dokumentaren hevder Seppelt at denne forklaringen ikke er sannsynlig i det jamaicanske tilfellet.

I en pressemelding i forbindelse med dokumentaren innrømmer WADA at de har holdt tilbake flere prøver med lave clenbuterol-verdier fra utøvere fra flere land, blant annet fordi de mistenker at det kan dreie seg om clenbuterol som har kommet i kroppen etter at man har spist kjøtt som inneholder dette stoffet. WADA har i samarbeid med IOC analysert prøvene med lave clenbuterol-verdier og kommet fram til at disse ikke kan være et resultat av doping.

IOC sier også at de ikke har prøvd å skjule positive dopingprøver, men at nivåene var så lave at de kunne være snakk om at stoffet kom i prøvene gjennom maten.

- Har dere bevis for at de er uskyldige?



Om reaksjonene fra WADA og IOC, sier Seppelt:

- De understreker hele tiden at disse utøverne er uskyldige og det syns jeg er mer enn interessant. Hvordan vet de det? Har dere noen bevis for at de er uskyldige, spør jeg dem.

I et uttalt ønske om å beskytte ærlige utøvere i OL, startet IOC og WADA re-testing av dopingprøver fra Beijing i 2008 og London i 2012. IOC har re-analyserte 1.053 prøver fra OL i Beijing. Det har ført til at mange utøvere har mistet sine medaljer og plasseringer fordi de nye testene viser at de var dopet i Beijing.

Vi har ennå til gode å se noen av de virkelig store stjernene bli avslørt på denne måten. Stemmer informasjonen i ARD-dokumentaren kan tilbakeholdelse av data være svaret på hvorfor de største stjernene ikke er tatt i det som IOC og WADA kaller styrket kamp mot doping.

Leder Anders Solheim i Antidoping Norge sier til Nettavisen at han ikke kan kommentere denne konkrete saken før han har sett dokumentaren, men at han tidligere ikke har hørt om at IOC og WADA har holdt tilbake funn av positive prøver.

IOC-president Thomas Bach og de andre lederne for internasjonal idrett er for øvrig i Aarhus i disse dager på den årlige SportAccord-konferansen. SportAccord er paraplyorganisasjonen for alle de internasjonale særforbundene, og i år er kampen mot doping og behandlingen av Russlands dopingutestengelse to av de viktigste temaene.