Uavgjort etter fantastisk kamp mellom Manchester City og Liverpool

ANNONSE

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 1-1

Det endte 1-1 mellom Manchester City og Liverpool etter å ha levert en kamp der begge lag fosset i angrep gang etter gang. James Milner og Sergio Agüero stod for målene.

Milners mål, hvilket kom på staffe, satte i gang en voldsom offensiv fra City som endelig skulle finne hull på byllen i det 69. minutt. Begge lag hadde massive sjanser til å avgjøre, men det endte i poengdeling.

- Dette kampen er helt utrolig, hyllet BBC-ekspert Robbie Savage i kanalens liveoppdatering av kampen. Han hyllet lagenes offensive bidrag, til tross for at publikum kun fikk to scoringer.

Savage var dog ikke like grei mot Adam Lallana, som bommet på åpent mål kun ti minutter før slutt. Hans avslutning kunne fort avgjort toppoppgjøret.

- For en bom! Alt Lallana må gjøre er å bredside den ballen til den siden han måtte ønske, men han bommer helt. Han må jo score, det er en av de verste bommene denne sesongen, sa Savage.

En annen som var meget imponert over kampen var TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

- Dette var en reklame for fotballen. Denne kampen var rett og slett «breathtaking», sa Alsaker i det dommer Michael Oliver hadde blåst av kampen.

Uavgjort betyr at City og Liverpool begge forblir på henholdsvis tredje- og fjerdeplass i Premier League. Det er fortsatt kun ett poeng som skiller de to lagene. Liverpool har likevel én kamp mer spilt enn City.

Bak dem jager Manchester United, som har fire poeng opp til Liverpool og fem opp til Manchester City etter deres seier over Middlesbrough tidligere søndag.

Heseblesende



Det var tydelig at det var to lag som ønsket å angripe på Etihad Stadium, og City første an fra start. Allerede etter 15 minutter spilt kunne Sergio Agüero gitt hjemmelaget en drømmestart da han hamret til mot mål. Joel Matip fikk avverget i siste liten.

Kun fem minutter snere viste Leroy Sané seg frem da han duret frem langs venstre. Hans innlegg ble slått vekk av Simon Mignolet, men landet hos David Silva. Spanjolen hadde hele målet å sikte på, men skjøt utenfor.

Tre minutter senere var det Liverpools tur til å ryste hjemmelaget. Sadio Mané duret fobi Nicolás Otamendi. Avslutningen fra senegaleseren er veik, mulig fordi han hindres ulovlig av Otamendi. Michael Oliver vinket spillet videre.

City kastet frem det de hadde i jakt på scoring før pause. I det 40. minutt ble Raheem Sterling spilt på åpent mål, men Joel Matip fikk en lang tå på ballen. Fernandinho klarte heller ikke omsette på returen.

Kun minuttet etter var det Liverpools tur til å angripe. Roberto Firminos skudd fra venstre ble klasket unna av en meget patent Willy Caballero i City-buret.

Etter en heseblesende første om gang var kanskje den største overraskelsen at det stod 0-0 til pause mellom de to topplagene på Etihad Stadium.

Det skulle ikke ta spesielt lang tid før resultatet fikk en endring. For i det 50. minutt kom Gael Clichy flyvende inn med foten i en duell med Roberto Firmino.

Michael Oliver trengte ikke lang betenkningstid før han pekte på straffemerket. Slik som tidligere denne sesongen viste James Milner seg som sikkerheten selv og sendte Liverpool i føringen på Etihad.

I det 60. minutt fant plutselig Firmino seg alene med Caballero, og burde ha doblet ledelsen. Avslutningen var noen hakk for nonchalant, og den argentinske burvokteren fikk avverget.

City skrudde opp tempoet noen hakk, og i det 69. minutt skulle det endelig gi utteling. Etter å ha rullet fint opp på midten fant Fernandinho De Bruyne med en herlig crosspasning.

Innlegget fra belgieren var perfekt og Agüero hamret ballen i mål for City. Dermed var det duket for et vanvittig stormløp fra begge lag som jakter topplassering i Premier League denne sesongen.

Kvarteret før slutt kunne avgjørelsen ha falt da Agüero snodde seg vei gjennom hele Liverpool-forsvaret. Han snublet i egne ben, men ballen falt til De Bruyne som dunket ballen i stolpen.

I det 80. minutt misset Adam Lallana alle sjansers mor da han ble spilt helt på åpent mål av Firmino. Gini Wijnaldum vippet brasilianeren igjennom, som fintet ut Caballero med pasningen til Lallana. Engelskmannen bommet rett og slett på ballen, og seilet vekk.

Om Lallana misset på alle sjanser mor, så bommet Agüero på alle sjanser far i det 90. minutt. For etter at De Bruyne danset seg vet forbi flere Liverpool-spillere fant innlegget hans veien til en åpen Agüero på bakre stolpe. Argentinern blåste ballen over til fortvilelse fra blant andre Pep Guardiola.