United scoret tre mål på fire minutter og knuste Swansea

Skrudde opp tempoet.

SWANSEA - MANCHESTER UNITED 0-4

Manchester United brukte tid på å virkelige komme i tempo, men tre kjappe scoringer mot slutten gjorde at United kunne feire en imponerende 4-0-seier over Swansea.

Eric Bailly noterte seg for sin første United-scoring før Romelu Lukaku, Paul Pogba og Anthony Martial alle tegnet seg på scoringslisten for United.

Mellom scoringene til Lukaku og Pogba tok det bare 78 sekunder.

78 - There were just 78 seconds between Romelu Lukaku & Paul Pogba's goals for @ManUtd in this match. Quickfire. pic.twitter.com/atWO3XfF4X — OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2017

- Tre mål på fire minutter, og da var det game, set and match, sa en tydelig imponert Kasper Wikestad i TV 2s kommentatorboks da kampen gikk mot slutten i Wales.

Manchester United scoret 54 mål i ligaen i 2016/2017. Med åtte mål etter to kamper har de allerede scoret 15 prosent av de.

United already have 15% of last year's PL goal total. — Alex Shaw (@AlexShawESPN) August 19, 2017

Å score fire mål på de to første kampene av sesongen er ikke Sir Alex Ferguson klarte i sin karriere som United-trener. Faktisk må vi helt tilbake til 1907/1908-sesongen sist United klarte dette.

1907-08 - Manchester United have scored 4+ goals in their opening two league games of a season for the first time in 110 years. Rampant. pic.twitter.com/EZcT1ZdZdW — OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2017

Seieren betyr at Manchester United står med full pott og ingen innslupne mål etter de første to kampene av årets Premier League-sesong. En statistikk som helt klart vil gi José Mourinho noe å smile for.

For Paul Clement var ikke ettermiddagen helt det han hadde håpet på. En uavgjort og ett tap etter de første to rundene er fortsatt ikke helt krise for waliserne.

Tverligger



Det skulle ikke ta lang tid før publikum på Liberty Stadium fikk grunn til entusiasme. Allerede etter tre minutter holdt Jordan Ayew på å gi hjemmelaget ledelsen da han lurte United-keeper David de Gea med et skudd med utsiden av foten.

Uniteds spanjol stod på halvdistanse, og måtte bare se at ballen smalt i tverrliggeren bak seg. José Mourinhos menn slapp med skrekken tidlig i den første omgangen.

Like etter suste United og Romelu Lukaku i kontring. Et Swansea i ubalanse fikk omsider kontroll, men måtte se at Lukakus skudd seilet utenfor målet.

I det 9. minutt skulle det dog handle mer om flaks da Phil Jones ruvet høyest på et Juan Mata-frispark. Der stanget engelskmannen ballen i tverrliggeren over Lukasz Fabianski. Dermed hadde begget lag hilst på aluminiumen på Liberty Stadium.

Begge lag slet med å komme til skikkelige sjanser, men United var nok heldige som beholdt alle elleve på banen. Paul Pogba fikk nemlig gult kort, og fortsatte å plage motstanderne på ulovlig vis.

Dommer Jon Moss viste likevel skjønn, og franskmannen roet seg omsider ned. For Uniteds del skulle det viste seg å bli utrolig viktig senere i omgangen.

I det 36. minutt var Alfie Mawson uheldig da han headet ballen bakover og sendte Marcus Rashford igjennom alene med Fabianski. Den unge angriperens avslutning var av det enkle slaget, og den polske butvokteren holdt stand.

Det skulle likevel glippe for Swansea og Fabianski like før pause. United vant en corner der Pogba ruvet høyest. Fabianski fikk klasket ballen i tverleggeren, men Eric Bailly løp ballen i mål og scoret sitt første United-mål.

Dermed kunne Mourinho og United smile bredest på vei inn til pause. Manchester United ledet 1-0 over Swansea etter de første 45 minuttene.

Fransk innhopp og kjappe scoringer



Begge lag slet virkelig med å få opp tempoet i angrep i den andre omgangen, men Tammy Abraham fikk stå helt alene etter timen spilt. Chelseas lånesoldat vridde headingen over mål.

United slet veldig med å spille seg til de store sjansene, selv om Henrikh Mkhitaryan var skuddvillig. Armenerens skudd plaget ikke Fabianski mellom stengene.

Anthony Martial kom inn kvarteret før slutt, og skapte fullstendig ubalanse i de bakre rekkene hos hjemmelaget fra Wales. Og franskmannen skulle spille en vital rolle i å sikre seieren for United.

I det 80. minutt spilte han fri Lukaku inne i Swansea-boksen og han kunne hamre inn 2-0 for de rødkledde fra Old Trafford. Det skulle bli langt verre for Swansea.

For minuttet etter kom United susende på en kontring anført av Mkhitaryan. Han kunne enkelt trille igjennom ballen til Paul Pogba som vippet inn 3-0 for gjestene.

For Martials del skulle ettermiddagen vise seg å gå fra god til verre da Pogba spilte han fri inne i boksen. Franskmannen gjorde ingen feil da han bredsidet inn 4-0 for gjestene.

Dermed kunne Manchester United innkassere tre poeng, fire nye scoringer og en ny smultring. Stort mer kunne nok ikke Mourinho ha bedt om før sesongen.