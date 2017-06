Usain Bolt vant sitt siste løp på Jamaica

ANNONSE

Usain Bolt suste inn til seier i sitt aller siste løp på Jamaica. 30-åringen har bestemt seg for å legge løpeskoene på hylla etter friidretts-VM i London til sommeren.

Dermed hadde Jamaica arrangert «Salute a Legend»-løpet i Kingston for å hylle sin største idrettsmann gjennom tidene. og over 30.000 møtte opp for å hedre Bolt.

Mannen som har vunnet åtte gullmedaljer i OL suste inn til seier på tiden 10.03, før han gikk tilbake på løpebanen og kysset målstreken.

- Løpet var OK. Jeg må si det var OK. Jeg aldri jeg har vært så nervøs for å løpe en 100-meter, sa Bolt ifølge engelske BBC. Han fulgte opp med å kalle løpet «et av hans verste» kort tid etter.

Løpet handlet nok likevel ikke så mye om tider eller rekorder, for mannen som står med verdensrekorden både på 100 meter og 200 meter for herrer.

- Bare atmosfæren og folkene, den støtten de har kommet for å gi meg. Det var nervepirrende. Jeg har aldri opplevd dette, sa Bolt.

- Jeg visste at dette kom til å bli stort, stadion var smekkfull så tusen takk til alle som har kommet hit for å støtte meg.

Blant de som var tilstede for å ta et arvel med Bolt var Jamaicas statsminister Andrew Holness, så vel som presidenten for det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) Sebastian Coe.

Bolt var kjent for å fullført en «triple-triple», altså at han hadde vunnet tre OL-gull i tre mesterskap på rad. Dette har siden blitt degradert til åtte gull da Nesta Carter ble tatt i doping etter OL i Beijing i 2008.

Men verdensrekordene på 100 meter (9.58) og 200 meter (19.19) skal nok fremtidens utøvere få store vanskeligheter med å slå.

- Tusen takk, det var en ære å få være med å løfte sprint-sporten, og å fortsette å kunne dominere. Jeg skal gjøre mitt beste, selv etter jeg har lagt skoene på hylla, for å hjelpe denne sporten mest mulig, sa Bolt.