Usain Bolt vil bli fotballstjerne

Usain Bolt ser slutten på friidrettskarrieren, men han senker ikke ambisjonsnivået. Neste mål er å bli en av verdens beste fotballspillere.

Sprintlegenden fra Jamaica er blitt 30 år. Han har bestemt seg for å avslutte friidrettskarrieren etter VM i London i august. Hittil har han samlet åtte OL-gull, 11 VM-gull og en rekke verdensrekorder.

Han har aldri lagt skjul på sin store fotballinteresse, og har lenge snakket om at han vil prøve seg som fotballspiller, men han snakker i veldig store bokstaver overfor det franske bladet So Foot.

- Det er min ambisjon å bli en av de 50 beste spillerne i verden. Jeg vil bli en angriper som scorer minst 20 mål i sesongen, sier han.

- Jeg håper jeg får sjansen til å spille fotball på høyeste nivå.

Invitasjon

Favorittklubben hans er Manchester United, og han har sagt at det er hans drøm å spille for klubben, men han har et tilbud om å trene med Borussia Dortmund i september.

- Jeg elsker fotball, og tanken om å bli fotballspiller har vært i hodet mitt i mange år. De siste månedene har jeg snakket med klubber, og det har dukket opp muligheter, men noe konkret foreligger ikke i øyeblikket, sier Bolt til So Foot.

Borussia Dortmund har avvist antydninger om at invitasjonen til Bolt er et publisitetsstunt i samarbeid med Puma, som er utstyrsleverandør og sponsor for både klubben og sprintstjernen.

Fire år

- Vi får se om jeg er så god som jeg håper. Fotball er en fysisk krevende sport, og jeg er ikke veldig ung lenger, men jeg tror jeg kan spille godt i minst fire år, sier Bolt.

I intervjuet ble han spurt om han er villig til å spille i fransk 2. divisjon om han ikke får tilbud om noe bedre.

- Hvorfor ikke? Jeg ville gjøre det om jeg trenger det for å vise meg fram. Jeg må begynne et sted, men det må være et lag med ambisjoner.

