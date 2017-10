USAs landslagssjef trekker seg etter VM-fiasko

Står over sitt første VM-sluttspill siden México-VM i 1986.

Bruce Arena klarte ikke å lede USA til neste års fotball-VM. Fredag tok 66-åringen konsekvensen av fadesen og gikk av som landslagssjef.

Arena steppet inn som USA-trener i november i fjor etter sparkingen av Jürgen Klinsmann. Amerikanerne trengte tirsdag bare ett poeng mot allerede utslåtte Trinidad og Tobago for å være sikret VM-plass, men endte opp med å tape 1-2 i den siste kvalifiseringskampen.

Siden både Honduras og Panama vant sine kamper, falt USA ned til femteplass på Concacaf-tabellen og misset sitt første VM-sluttspill for første gang siden 1986.

- Det er helt på sin plass å stille spørsmål rundt hvordan vi kan bli bedre. Det er ingen tvil om at den prosessen allerede har startet og vil fortsette slik at fotballen i USA kan utvikle seg, sier Bruce Arena.

I 2002 ledet han USA til kvartfinalen under VM i Sør-Korea og Japan. Han var også amerikansk landslagssjef under verdensmesterskapet fire år senere.

- Det er et stort privilegium for enhver trener å være landslagssjef. Jeg er takknemlig for å ha fått denne muligheten to ganger i min karriere, sier Arena.

