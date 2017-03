STÅR OVER: Martin Johnsrud Sundby (i bakgrunnen) er sikret nok en sammenlagtseier i verdenscupen allerede før neste ukes minitour i Canada etter at Sergey Ustiugov står over. Foto: Martti Kainulainen (AFP)

Ustjugov gir ikke Sundby kamp om verdenscuptittelen

Vinner verdenscupen for tredje gang.