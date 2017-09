Utfordrer homofrykten i idretten i ny NRK-serie

I ny NRK-serien kommer det fram at homofile har liten plass i norsk idrett.

Det forteller håndballkeeper Ole Andre Lerang i Viking Håndballklubb i NRKs nye TV-serie «Jævla Homo» som starter mandag 18. september.

Ole Andre Lerang har spilt i Viking Håndballklubb siden han var 16 år og han har vært åpen homofil siden 2014. Da Viking rykket ned i andredivisjon i forrige sesong, meldte Lerang overgang til Sandnes som akkurat hadde rykket opp i Eliteserien.

- De bærer på en tung hemmelighet, sier Lerang.

- Etter jeg lanserte dette prosjektet («Jævla Homo», red.anm.) ble jeg kontaktet av en skeiv håndballspiller på toppnivå. Det er kanskje grunn til å tro at det er flere, også i andre idretter? sier NRK-journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl til Nettavisen.

HOMOKAMPANJE: Gisle A. Gjevestad Agledahl sto bak den populære kampanjen #jævlahomo

«Jævla Homo»

«Jævla Homo» er en tv-serie i fem deler der NRK-journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl utfordrer egne og andres forestillinger om homofile. Nettavisen har fått se de to første episodene, som blant annet tar for seg homofobi i idretten.

I de to første episodene utfordrer Gjevestad Agledahl blant annet homofrykten i idretten. I første episode drar han på prøvespill hos fotballklubben Grüner i Oslo for å høre med spillerne om hvordan de ser på det å ha homofile på laget. I andre episode (som heter Feminin) lurer han på hvorfor det ikke er noen åpne homofile menn i de største idrettene i Norge.

P3-journalist Gjevestad Agledahl ble tidligere i år kjent for kampanjen «Jævla Homo» der kjente personer postet bilder av seg selv med genseren der det sto «Jævla Homo» og postet bilder av seg selv med genseren og #Jævlahomo i sosiale medier. I følge NRK fikk de bestillinger på mer enn 1000 gensere i NRKs nettbutikk. P3-journalisten tok initiativet til kampanjen i arbeidet med å lage dokumentarserien «Jævla homo».

Serien «Jævla Homo» kan du se her.

Vondt i magen

Gjevestad Agledahl er selv homofil og utgangspunktet for serien er at han får vondt i magen hver gang kjæresten hans Kenneth gir ham et kyss eller en klem når de er ute i offentligheten.

- Jeg er redd for å bli satt i bås og redd for å bli slått ned, sier Gjevestad Agledahl i første episode-

- Jeg vil at klumpen skal bort, sier han.

I sin egen undersøkelse av toppidretten i Norge har Gjevestad Agledahl funnet ut at det ikke er noen åpne mannlige homofile i toppen av norsk fotball, ishockey, langrenn eller innebandy og at det kunne finnes en åpen homofil i toppen av norsk håndball.

DYSTER OVERSIKT: Gisle A. Gjevestad Agledahl finner i NRK-serien Jævla Homo ut at det finnes svært få åpne homofile i toppidretten.

Ringerunde til norske Eliteserieklubber

I en ringerunde til norske eliteklubber i fotball i vår var det ingen som visste om det fantes homofile på deres lag eller om det i det hele tatt var homofile i norsk fotball. Noen mente også at det kunne være vanskelig å stå fram som homofil.

- Nei, det tror jeg ikke svarer Bodø Glimt-trener Aasmund Bjørkan på spørsmål om det var noen homofile på hans lag. Bodø Glimt-trener

- Nei, det kjenner ikke jeg til, svarer Tromøs-trener Bård Flovik på det samme spørsmålet.

- Ikke det jeg vet, svarer RBK-kaptein Mike Jensen

- Det tror jeg egentlig jeg ville hørt om hvis det hadde vært noen i norske klubber, det er selvfølgelig rart, sier Mjøndalen-spiller Mads André Hansen.

- Det er jo, hva skal vi si, en litt sånn maskulin arena, kanskje, svarer Stabæk-kaptein Morten M. Skjønsberg.

- Det er et ganske rått miljø det der, sier daværende Viking-trener Kjell Jonevret.

- Jeg har ikke møtt på en i fotballen som jeg har trodd eller visst har vært homofil, sier Molde-kaptein Ruben Gabrielsen.

Gisle A. Gjevestad Agledahl konstaterer at av 295 spillere i Eliteserien, så er det ingen som er åpne homofile. Mest sannsynlig skjuler denne statistikken mørketall. Det bekrefter keeper i Viking Håndballklubb Ole Andre Lerang.

To i fotball, flere i håndball

Jeg har lett etter en skeiv toppidrettsutøver og funnet bare deg. Hvorfor tror du det er så få åpne eller finnes det ikke?, spør Gjevestad Agledahl i andre episode.

- Jo, det er klart at det finnes homofile. Når jeg sto fram, så var det tre spillere på høyeste nivå som tok kontakt med meg fordi de følte de måtte fortelle det til noen, rett og slett, sier Lerang.

- Hvilke idretter var det?

- To i fotball og én i håndball.

- To fotballspillere i Eliteserien?

- Ja, i Eliteserien.

- Så de er fortsatt skjulte?

- Ja, de er fortsatt skjulte. De spiller fremdeles og de gjør det bra, men de bærer på en tung hemmelighet.

GARDEROBEPRAT: Ole Andre Lerang sier at det går greit å prate om sine dater i garderoben.

Sterk historie om frykt

Ole Andre Lerang forteller en sterk historie om at han var fast bestemt på å holde sin legning skjult helt til han døde. For ham var det helt utenkelig å stå fram.

- Men jeg merket at det nesten var som en tikkende bombe. Jo mer jeg holdt på hemmeligheten, jo verre var det, sier Lerang.

Lerang var 24 år da han sto fram og det ble helt annerledes enn det han hadde sett for seg.

- Det jeg opplevde da jeg sto fram var at jeg var min egen fiende oppi alt dette. Jeg så for meg det verste hele tiden. Og når jeg skulle stå fram til noen av gutta, så var jeg så nervøs at jeg nesten begynte å grine og så når jeg fortalte det, så kikket de bare i lufta og that’s it. Det var det eneste, sier han.

Ole Andre Lerang mener at han kanskje at det var en fordel at han så maskulin ut og at det dempet de negative reaksjonene.

- Jeg tror det er lettere for dem som ikke er feminine å stå fram i idrettsverdenen, men det er ikke sånn det skal være.

Idretten har mye å gå på

Gisle A. Gjevestad Agledahl mener at det er et stykke mellom idrettens oppfatning av seg selv og hvordan det er for homofile å være åpne om legningen sin.

- De jeg snakket med var gjennomgående veldig opptatt av hvor velkomne alle er i klubben deres, og ingen kunne se for seg at det hadde vært noe problem å være åpen om å være skeiv. Det høres veldig fint ut! Men kanskje opplever de som har tatt kontakt med Ole-Andre en litt annen virkelighet, sier Gjevestad Agledahl til Nettavisen.

- Ole Andre fortalte at flere har tatt kontakt med han, blant annet to spillere i Eliteserien som fortsatt i dag spiller, gjør det bra og lever skjult. Etter at jeg lanserte dette prosjektet ble jeg kontaktet av en skeiv håndballspiller på toppnivå. Det er kanskje grunn til å tro at det er flere, også i andre idretter?, undrer han.

EN AV FÅ: Ole Andre Leran (til høyre) er den eneste åpne homofile i norsk topphåndball for herrer.

- Hva syns du personlig om at det er så få homofile/så få homofile som står fram i norsk toppidrett?

- Det er så klart synd! Også for toppidretten, som sannsynligvis går glipp av mye talent. Den neste store stjerna på fotballbanen kan like gjerne forelske seg i gutter som jenter.

- Jeg mener ikke at alle på død og liv må dele alt om privatlivet sitt til enhver tid, men det er påfallende stille om dette i idretten. Det skal ikke mange åpne spillere til før det blir ansett som helt normalt å være skeiv også på den arenaen. Toppidrettsutøvere har mye uformell makt, og som forbilder for barn og unge mener jeg også at man har et samfunnsansvar. Samtidig har jeg en viss forståelse for at man ikke står frem dersom det oppleves utrygt. Og da gjør åpenbart ikke omgivelsene nok.

Får støtte av profilert Brann-supporter

Dette synet deler Gjert Moldestad. Han er redaktør i supporterbladet Den 12. mann, styremedlem i Brann-bataljonen og åpent homofil.

- Jeg har alltid ment at det ikke er viktig at noen på død og liv står frem, men at unge ikke velger bort fotball. Nettopp fordi jeg tror vi hadde hatt mange spillere som ville vært åpen om legningen sin om de ikke gjorde det, sier han til Nettavisen.

- Selvsagt er det proffe spillere som holder det skjult, og jeg vil jo tro at det aldri har vært enklere for dem å komme ut som i dag. Råd til dem det eventuelt gjelder er se på hva som blir gjort i klubbene, se på supportergruppene, der er folk åpne, og det går fint, se på idretten ellers og se til kvinnene. Jeg tror samtidig at vi er nødt å fortsette kampanjene rundt homohets en god stund, akkurat som med rasisme, nettopp fordi holdningsskapende arbeid er noe som tar tid.

Det har blitt langt mer fokus på homofobi i idretten og fotballen de siste årene, blant annet med flere regnbuekampanjer. NFF har fått mye kritikk for å være for reaksjonære på området og for blant annet å nekte klubber å sette opp regnbuefargede cornerflagg. På dette området har de snudd og i dag har NFF selv egne programmer og tiltak mot homofobi i idretten.

– Selv om NFF ikke ønsker å tvinge klubber til å gjennomføre kursing, ser vi at klubber er med på initiativ selv. Man kan fortsatt oppfordre klubbene til å gjøre det. Brann og Rosenborg har hatt et lite kurs. Det tok en liten time med «Med idretten mot homohets» som kom på besøk og ga dem masse nyttig erfaring.

- Om klubbene selv ikke ønsker å gjøre det, så kan kretsene ta initiativet. Kretsene kan tilby entimes-kurs til alle trenere som er der ute. Eventuelt en samling en gang i året. Det er ikke noe stort tiltak, men det kan bety så utrolig mye, sa Moldestad til Eurosport i juni i år.

Gir råd til skjulte homofile

Gisle A. Gjevestad Agledahl tror at det er lettere for skjulte homofile å stå åpent fram om sin legning enn noen gang. oG at de kanskje har mindre å frykte enn det de tror.

- Jeg synes de kan høre på Ole-Andre, jeg. Han så i etterkant at han selv var sin verste fiende i dette, sier han og følger opp.

- Han hadde sett for seg de verste scenarioer, men da han først fortalte det til lagkameratene viste det seg at legningen hans ikke var noe problem. Kanskje var han heldig, men jeg ser uansett for meg at det som måtte finnes av grumsete holdninger ganske kjapt forsvinner så fort du får en skeiv spiller på laget. For de aller fleste medspillere synes vel at ferdighetene dine er viktigere enn hvem du forelsker deg i, avslutter Gjevestad Agledahl.

