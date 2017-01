Vålerenga har solgt Sander Berge til Genk

ANNONSE

Vålerenga har solgt unggutten Sander Berge til Genk. 18-åringen har signert en 4,5-årskontrakt med den belgiske storklubben, skriver Vålerenga på sine hjemmesider.

Hovedstadsklubben skriver at Berge tok den medisinske testen i Belgia lille julaften, og viser til at Genk har et rykte på seg for å utvikle unge spillere. De kan vise til profilerte navn som Kevin de Bruyne og Thibaut Courtois.

- Sander kommer til en klubb som har mange unge spillere, og som er flinke til å utvikle de. Det er en større klubb enn Vålerenga, og en anerkjent liga i Europa, sier Kjetil Rekdal til Vålerengas hjemmesider.

Vålerenga snappet opp Berge fra Asker før 2015-sesongen og siden har den storvokste unggutten tatt kjempesteg. Siden overgangen har Berge blant annet debutert for U21-landslaget.

- Tiden i Vålerenga har vært helt fantastisk! Å spille i klubben man har fulgt i alle år har vært en drøm i seg selv. Vålerenga vil fortsatt være i mitt hjerte og jeg kommer til å følge klubben tett, sier Berge selv til Vålerenga hjemmesider.

Genk ryktes å selge midtbanemannen Wilfred Ndidi til Leicester. Dermed åpner det seg en plass for Berge på Genk-midtbanen. Berge ble også kåret til årets unge spiller av Nettavisen i 2016.

Nå venter større oppgaver i Belgia.