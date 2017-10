Vålerenga knuste Aalesund hjemme på Intility Arena

Scoret to mål og terroriserte Aalesund-forsvaret.

VÅLERENGA - AALESUND 5-1

Vålerenga tok et kvantesteg vekk fra nedrykk da de knuste Aalesund 5-1 hjemme på Intility Arena. Chidera Ejuke (2), Ivan Näsberg, Simen Juklerød og Henrik Kjelsrud Johansen stod for scoringene for hjemmelaget.

Edwin Gyasi reduserte for hjemmelaget i første omgang, men det er 19 år gamle Ejuke som vil være på alles lepper etter denne kampen. For med tre mål på de tre siste hjemmekampene, så kan han fort ha skutt Vålerenga til fornyet Eliteserie-kontrakt.

Et skår i gleden var at han måtte av banen med en skade etter timen spilt, men forlot banen til stående applaus fra Oslo-publikummet.

- Han har scoret mål, og har vært en liten gigant på Intility Arena i kveld, sa Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud, som også trodde Vålerenga kunne ha funnet sin neste store profil i 19-åringen.

Vålerengas seier betyr at de hopper hele veien opp til 8. plass i Eliteserien med kun fem kamper igjen. Det er nå åtte poeng ned til både playoff og nedrykk for de kongeblå.

Aalesund har ikke vunnet i Eliteserien siden deres 5-1-seier mot Odd i juni. Det er dermed 12 kamper siden sist Trond Fredriksens menn tok en seier. De ligger på 14. plass, hvilket ville betydd playoff ved sesongslutt.

- Vi ser så døde ut at jeg blir nesten flau av å se på. Ja, det er motgang , det er vondt og alle disse tingene der. Men for å bygge selvtillit, så må man skryte av hverandre og vi gjør ingenting, sa AaFK-trener Trond Fredriksen til Eurosport.

19-åringen tar over



Det var Vålerenga som kom aller best i gang på Intility Arena, og satte Aalesund under et voldsomt press fra første sekund av søndagens kamp.

I det femte minutt hadde Chidera Ejuka muligheten til å gi hjemmelaget 1-0, men skuddet ble blokkert. Returen falt dog ned til Ivan Näsberg som hamret til fra like utenfor boksen. Skuddet sang i nettet bak Andreas Lie, og Vålerenga hadde fått en drømmestart.

Kun to minutter etterpå var Ejuke på farten nok en gang. Han ble spilt fri av kaptein Christian Grindheim, og satte fart mot Aalesund-forsvaret. Skuddet var hardt og lavt, og snek seg inn forbi Lie på nærmeste stolpe. En flott scoring.

Veldig mye av det offensive for Vålerenga skulle handle om den lille nigerianeren på venstrekanten. I det 20. minutt dunket han til på ny, men skuddet snek seg utenfor Lies stolpe.

Vålerenga gjorde mye rett i den første omgangen, men i det 22. minutt hadde Magnus Lekven en horribel pasningsfeil da Ronny Deilas menn forsøkte å bygge opp bakfra.

Edwin Gyasi var kjappest til å se situasjonen, og suste mot mål. Nederlenderen gjorde ingenting feil, overlistet Adam Larsen Kwarasey og reduserte til 1-2.

Det resultatet skulle ikke stå spesielt lenge, for etter halvtimen var det igjen duket for Ejuke. Grindheim spilte han fri på venstre igjen, og han suste mot mål igjen.

Før Lie rakk å komme frem plasserte han ballen over Aalesund-keeperen, og økte ledelsen for Vålerenga nok en gang. En ny flott scoring av Oslo-klubben.

3-1 skulle også stå seg til pause for de kongeblå, som nå virket å være nærmere fornyet Eliteserie-kontrakt. I pausen var ikke Aalesund-kaptein Bjørn Helge Riise fornøyd med det hans lag hadde prestert.

- Det er helt mørkt. Det er rett og slett pinlig, det er flaut å spille fotball utpå her. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Nå må vi inn og mobilisere oss, og så får vi heller gå ut i andre og vise folk at vi har lyst.

Juklerød-kanon



Gyasi burde nok ha blåst nytt liv i kampen da han fikk sjansen fra skrått hold i det 57. minutt. Skuddet var godt, men ble slått unna av Larsen Kwarasey.

Den nederlandske angriperen hadde var konstant et uromoment ute på sin høyrekant, men slet med å finne både nettmaskene og lagekameratene i den andre omgangen.

Det ble en trist avslutning på kampen for Chidera Ejuke, som fikk en kjenning bak på låret like etter timen spilt. Han ble erstattet av Daniel Berntsen.

Simen Juklerød hadde en vanvittig scoring på Haugesund tidligere denne uken, og i det 66. minutt fikk Klanen se nok en fantastisk scoring av kantspilleren.

Fra rundt 25 meter tuppet han til ballen, og etter at den tok en stying hadde ikke Lie i Aalesund-buret noen som helst sjanse til å stoppe forsøket.

Det skulle vise seg å bli nok en fantastisk aften for Vålerenga, for etter 69 minutter hamret Daniel Berntsen til. Henrik Kjelsrud Johansen var på full fart igjennom feltet, og fikk vridd hodet sitt på ballen. Dermed ble det enda mer nettsus for hjemmelaget, og 5-1 på Intility Arena.

Thanasis Papazoglu hadde to muligheter til å redusere for bortelaget, men den greske spissen hadde ikke stilt inn siktet sitt denne kvelden. Dermed rant det hele ut i sanden for Aalesund.

Etter en knusende 5-1-seier tar Vålerenga farvel med nedrykksstriden for denne gang. Med fem kamper igjen, er det nå åtte poeng ned til nedrykk for de kongeblå.

