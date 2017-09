Van Gaal: - Neymar-kjøpet var hevn fra en forsmådd sjeik

Fyrer løs mot rekordsigneringen.

Tidligere Barcelona-trener Louis van Gaal mener Neymars overgang til Paris Saint-Germain viser at toppfotballen er blitt «pill råtten».

Nederlenderen er ikke imponert over pengesterke PSGs kjøp av Neymar for 222 millioner euro. Den franske hovedstadsklubben utløste i sommer brasilianerens utkjøpsklausul, og dermed var det ikke noe Barcelona kunne gjøre enn å selge og ta imot over 2 milliarder kroner.

Van Gaal hevder stjernekjøpet ble gjort som en ren hevnaksjon. Han viser til at Barcelona i fjor høst vraket Qatar Airways som en av sine hovedsponsorer. Den opprinnelige avtalen med flyselskapet ble framforhandlet av Qatar Sports Investments, som har eid PSG siden 2011.

- Det er blitt stadig tydeligere at hele systemet i fotballen er pill råttent. Ser du på Neymars overgang, handlet det bare om hevn fra en sjeik som hadde blitt droppet av Barcelona som sponsor. Det hadde ikke noe med penger å gjøre, men med en sjeik og hans følelser, sier van Gaal til den nederlandske avisen Algemeen Dagblad.

Les mer: Van Gaal til angrep på United: - Gikk bak ryggen min

I tillegg til Neymar sikret Paris Saint-Germain seg Kylian Mbappé fra ligarival Monaco på lån med en kjøpsopsjon på 180 millioner euro.

- En trener kan ikke gjøre noe som helst. Fotball er ikke akkurat den reneste bransjen man har i verden. Jeg har jobbet i den i 46 år. Som et enkeltindivid kan jeg ikke forandre verden. Det er noe UEFA og FIFA må gjøre, men i øyeblikket ser det ut som klubbene har mer makt enn disse to organisasjonene, mener van Gaal.

Trenerveteranen var i Barcelona i to perioder, der den første var klart mest vellykket. Han ledet katalanerne til La Liga-gull i 1998 og 1999. Han har også vært trener i klubber som Ajax, Bayern München og Manchester United.

(©NTB)