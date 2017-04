Var ildsjel i 64 år: - Mange sliter med lotterier og kakesalg. Avtalen til Andersen er provoserende

ANNONSE

Tirsdag omtalte Nettavisen nyheten om at avgått generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF) Inge Andersen forhandlet frem en sluttpakke til en verdi av over tre millioner kroner.

Sluttpakkeavtalen har skapt mange reaksjoner.

Marius Langberg ble hedret av daværende statsminister Jens Stoltenberg da han vant prisen for «Årets ildsjel» i 2013.

- Når jeg tenker på alle som bidrar til frivillighet, og ser hvilke summer de opererer med på toppen, blir jeg oppgitt og irritert. Størrelsen på sluttpakken er veldig høy. Pengene burde heller gått til fornuftige formål innen idretten, sier Marius Langberg til Nettavisen.

Langberg har jobbet som frivillig og ildsjel i 64 år, og tilhørt Stange Sportsklubb i Hedmark. I 2013 ble han kåret til «Årets ildsjel» under Idrettsgallaen.

- Det ser ut til å være en veldig god avtale for Andersen, sier han.

Opprørt



Thorbjørn Gyberg, som ble et kjent navn for offentligheten i 2015 da han ble kåret til «Årets ildsjel» under Idrettsgallaen, mener idrettstoppene må gå i seg selv.

- Sluttavtalen til Andersen er helt på trynet. Det er så vilt at det ikke skulle vært lov. Det skaper avstand mellom oss som driver med frivillighet og dem som sitter på toppen, sier Gyberg opprørt til Nettavisen.

- Hvor viktig eller vanskelig kan jobben som generalsekretær være? Toppene aner ikke hva de holder på med. Jeg er for at ledere skal ha en bra lønn, men ikke på dette nivået, og ikke med slike sluttpakker.

Bakgrunn: Inge Andersen ferdig i NIF etter 13 år

Thorbjørn Gyberg (midten) ble «Årets ildsjel» i 2015. Her med boksedronning Cecilia Brækhus (t. v.) og statsminister Erna Solberg.

Sluttpakken er grovt sett delt inn i tre deler:

* Lønn og bilgodtgjørelse i oppsigelsestiden på seks måneder, i tillegg kommer feriepenger av fastlønnen.



* Etterlønnsavtale på 12 måneder som ikke gir rett til feriepenger.



* Tillegg på 300.000 kroner for «særlig merarbeid over lang tid» som ikke gir rett til feriepenger.





Tillegget for merarbeid fikk Andersen selv om det allerede var avtalt, og formulert i arbeidskontrakten, at overtidsarbeid var inkludert i lønnen hans.

VG-kommentator Leif Welhaven vant SKUP-diplom for arbeidet med åpenhet og goder til ledere innen idretten.

Taus Andersen

Den avgåtte generalsekretæren, som for tiden er på ferie, har ikke ønsket å kommentere kritikken. Heller ikke hans advokat Else Bugge Fougner har ønsket å gi noen kommentarer.

- Har Andersen god samvittighet for den sluttavtalen han har fått? spurte Nettavisen Fougner tirsdag.

- Når vi har forhandlet frem denne avtalen mener vi det er en avtale som reflekterer den totalvurderingen partene kom frem til basert på forhandlingene, sier Else Bugge Fougner til Nettavisen.

- Du svarer ikke på spørsmålet. Har han god samvittighet?

Else Bugge Fougner, advokat i Advokatfirmaet Hjort.

- Jeg går ikke inn i en dialog om vekting knyttet til ulike elementer.

-Hvorfor ikke?

- Fordi det dreier seg om en totalvurdering.

På grasroten stikker det dypt at Andresen får en sluttpakke til flere millioner kroner.

- Avtalen skaper avstand

- Det er akkurat dette som er problemet. Det ser ikke ut til å være grenser for hvor mange penger det er på toppen av idretten. I klubbene er det mange som sliter med lotterier og kakesalg for å få inntekter. Avtalen til Andersen er provoserende å se, sier ildsjelen Langberg.

- Gjennom mine 64 år i idretten har jeg aldri tenkt på penger, og det har vært givende å bidra til det frivillige arbeidet.

Side 1 i Inge Andersens sluttpakkeavtale.

VGs sportsredaksjon har i store deler av 2016 jobbet med, og satt fokus på, åpenhet og pengebruk innen idretten. I månedsskiftet mars-april ble de belønnet med den gjeve prisen SKUP-diplom for sitt arbeid som hadde prosjektnavnet «Nådeløs åpenhet».

- Vi har jobbet over tid med problemstillingen med goder for ledere i landets største frivillige folkebevegelse. En slik avtale skaper avstand mellom frivillige, som bevegelsen er tuftet på, og de som stør øverst innen idretten, sier nyhetsleder og kommentator i VG-sporten Leif Welhaven til Nettavisen.

Les også: Idrettspresidenten bedt om å ta avstand fra Andersen for å redde eget skinn

Andersen får ros

I likhet med Langberg mener Welhaven at sluttpakken er for høy.

- Sluttavtaler på dette nivået fremstår som lite musikalsk i en organisasjon som er tuftet på frivillighet. Den er overraskende høy for å være en frivillig organisasjon. Dette mener jeg selv om NIF er en arbeidsplass med høyt press og mange ansatte, sier Welhaven.

- I en diskusjon om åpenhet skal de ha ros for at de valgte å gi tallene slik at diskusjonen kan gå på et bedre grunnlag enn tidligere med NIF.

Les også: Helleland kutter i støtte til NIF-toppene





TV 2-ekspert Mads Kaggestad mener også at over tre millioner i sluttpakke er høyt for en idrettsleder, spesielt i en tid når kassen i NIF er tom, som VG meldte onsdag.

- Det er fint at vi får vite om slike avtaler. Det er mange penger og sannsynlig at mange blant publikum reagerer på opplysninger om slike avtaler, sier Kaggestad til Nettavisen.

Side 2 i Inge Andersens arbeidskontrakt som ble signert i desember 2015.

- Jeg vet at Andersen jobbet ekstremt mye. Om verdien på sluttavtalen er korrekt vet jeg ikke. Jeg forstår dem som stiller spørsmål om dette er korrekt når det kommer nyheter om at NIF sliter økonomisk, sier han.

- Skam dere!

Store sluttpakker og dårlig økonomisk styring får konsekvenser for hvordan idrettstoppene og NIF blir oppfattet, mener Kaggestad.

- Jeg forstår de som mener slike nyheter forsterker inntrykket av avstand mellom det som skal være folkelig og representere frivilligheten, og ledelsen av organisasjonen som står for disse verdiene.

Etter at Nettavisen omtalte sluttpakken til Andersen har det også kommet mange reaksjoner i sosiale medier:

«Jeg blir så rasende når jeg leser dette! Her jobber foreldre på dugnad år etter år og så sitter toppene og gliser over lønninger og godtgjørelser som de slett ikke har fortjent! Lærer de aldri! SKAM DERE!», skriver Gunn Kristin Dahle i et innlegg på Facebook-siden til Nettavisen.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad mener sluttpakken til Inge Andersen kan skape avstand mellom grasroten og idrettstoppene.

- Jobber gratis dag og natt

«Helt klart at her må kulturministeren inn å rydde opp. Tenk hva ungene kunne ha fått for 3 millioner kroner. Dette er tyveri, korrupsjon og det som verre er. AP MAFIAEN slår til igjen.», skriver Lillian Refsnes.

«Blir kvalm av å se disse folka skor seg på alle som stiller og gjør en innsats med dugnad året rundt. Skulle vært tiltalt for korrupsjon.», skriver Hans Ivar Wrålid.

«Håper dere får det med dere ,dere som jobber gratis dag og natt for idretten, når dere heretter får storfint besøk ifra ledelsen lag plass til de bakerst i salen, parasitter.», skriver Harald Storsveen.

- Gjorde Andersen seg noen tanker om at han får en sluttavtale på over tre millioner kroner når han forlater en jobb i en sektor basert på frivillighet? spurte Nettavisen Andersens advokat tirsdag.

- Vi har ikke kommentarer utover at vi har fremforhandlet en avtale, der ulike elementer har vært vektlagt i forhandlingene. Den fremforhandlede avtalen er resultatet. Utgangspunktet for forhandlingene var at Inge Andersen gjennom mange år har utført et krevende arbeid som generalsekretær i NIF, sa Bugge Fougner.

Les flere reaksjoner under Facebook-posten.

Har du sett denne populære videoen?