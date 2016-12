ANNONSE

Verdensmesterskapet i hurtigsjakk røk for Magnus Carlsen onsdag etter at resultatene ikke gikk hans vei. Selv slo han aserbajdsjanske Shakhriyar Mamedyarov i det femtende og siste partiet.

Før det siste partiet lå Carlsen, Mamedyarov, Jan Nepomniatsjtsji, Alexander Gristsjuk og Vassilij Ivantsjuk på lik poengsum, men nordmannen lå dårligst an grunnet tidligere resultater.

Nordmannen spilte det siste partiet med de hvite brikkene, men trengte fortsatte remis i partiet mellom Ivantsjuk (som Carlsen tapte for tirsdag) og Hrant Melkumyan.

Der vant førnevnte og ble dermed verdensmester i hurtigsjakk. Dette er første gang ukraineren blir verdensmester i hurtigsjakk. Han vant lynsjakk-VM i 2007.

Kvart million



Aleksandr Grisjtsjuk slo Nepomniatsjtsji i sitt siste parti og tok dermed VM-sølv. Carlsen vinner dermed bronse etter sitt siste parti. Han var regjerende verdensmester fra 2014 og 2015.

- Jeg skal være veldig fornøyd slik ting har gått, men det var ikke gøy å se at jeg tok bronse når jeg fant siste. Likevel vil jeg gratulere Ivantsjuk og Gritsjuk, sa Carlsen etter det siste paritet.

Han innledet dagen med å tape mot ukrainske Anton Korobov før han slo til med fire strake seiere mot Vidit Santosh Gujrathi fra India, Aleksander Rjazantsev fra Russland, Jan Nepomnjasjtsji fra Russland og nevnte Mamedyarov.

Dermed ender nordmannen på 11 poeng, men ved lik poengsum er det slik at spilleren som har møtt høyest ratingsnitt som vinner. Der kommer Carlsen dårligst ut, og må dermed ta med seg bronsen.

Carlsen kan likevel innkassere 226.000 kroner etter å ha tatt bronse i hurtigsjakk-VM. Torsdag starter lynsjakk-VM. Han vant mesterskapet i 2009 og 2014.

Dårlig start



Carlsen oppsummerte selv at hans problem de siste tre dagene har vært at han ikke har kommet godt nok i gang på starten av dagene, og dermed tapt poeng på det.

- Problemet mitt har at jeg ikke har vært klar på starten av dagene. De tre siste rundene hver dag har jeg vel tatt 8,5 av 9 poeng, men jeg startet for dårlig. Første partiet i dag var krise, men jeg er veldig fornøyd med måten jeg tok meg sammen, sa Carlsen til NRK.

Carlsen hadde ulempen ved å ha møtt antatt dårligere motstand gjennom turneringen enn de andre på 10 poeng. Ved lik poengsum er det slik at spilleren som har møtt høyest ratingsnitt som vinner.

Verdensmesteren tar med seg 40.000 amerikanske dollar (rundt 350.000 norske kroner)

- Horribelt



Carlsen innledet dagen svakt. Verdenseneren var på 9.-plass etter to dagers spill og startet onsdagen med hvite brikker mot Anton Korobov, som lå som nummer seks.

Carlsen fikk raskt et overtak med flere bønder, men så gjorde han et dårlig trekk slik at det var Korobov som sto til soleklar seier. Den norske 26-åringen havnet i akutt tidsnød og ga til slutt opp.

- Jeg vinner en bonde for ingenting og tror at jeg kan sette ham sjakk matt, men så overser jeg et trekk. Det er et helt horribelt, sa Carlsen til NRK etter tapet.

Carlsen måtte vinne resten av partiene på avslutningsdagen for å være med i gullkampen. Stillingen var jevn lenge mot Gujrathi Vidit, men mot slutten presset Carlsen inderen og tok en viktig seier.