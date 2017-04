ANNONSE

Sebastian Vettel kjørte inn til seier i formel 1-runden i Bahrain foran Lewis Hamilton.

Tyske Vettel, som kjører for Ferrari, kjørte inn til sesongens andre seier. Han vant også sesongåpningen i Australia.

Vettel tok samtidig sin 44. seier i formel 1. Han overtok også sammenlagtledelsen med sine 68 poeng, mot Hamiltons 61.

Finske Valtteri Bottas startet for første gang i beste startspor. Mercedes-føreren tok starten, men måtte se at Vettel overtok ledelsen i løpet under et pitstopp.

Ti runder før slutt slapp Bottas sin Mercedes-kollega forbi. Hamilton tok opp jakten på Vettel, men måtte se at tyskeren holdt unna.

- En stor dag. Helt fra start kjente jeg at vi kom til å være raske i dag, sa Vettel etter triumfen.

- Lewis var en trussel mot slutten, men bilen var en drøm å kjøre, sa Vettel videre.

Ferrari leder lagmesterskapet med sine 102 poeng, tre mer enn Mercedes.

