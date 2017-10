Her blir fotballstjernen frastjålet bilen på åpen gate

Den brasilianske fotballkeeperen Jefferson ble nylig omringet av ranere da han var på vei til trening med klubblaget Botafogo, skriver brasilianske Globo. Jefferson, som har flere landskamper for Brasil, kom uskadd fra ranet. Overvåkningskameraer fanget opp hendelsen der Jefferson ble truet med våpen av tre menn, og det hele endte med at keeperen ble frastjålet bilen, samt flere eiendeler som var inne i bilen da ranet skjedde. Globo skriver videre at bilen senere ble funnet igjen i nord i Rio de Janeiro samme dag som ranet skjedde. Jefferson har selv kommentert hendelsen på Instagram, og takker politiet for all hjelp i saken.