Det var under G14-kampen mellom FUVO og Eidskog på Matrand Cup i høst at det gikk litt i ball for Svein-Erik Edvartsen. Dommeren tok fram sprayen sin for å markere hvor muren skulle stå, allerede før keeperen hadde dirigert muren sin. Da muren flyttet seg sideveis, var Edvartsen raskt framme og kommanderte spillerne tilbake bak streken. Plutselig er hele målet blottlagt når FUVO-spilleren fyrer løs. Video: Glåmdalen