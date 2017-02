Marit Bjørgen lader opp til ski-VM i Davos

Marit Bjørgen har tatt med seg mannen Fred Børre Lundberg og sønnen Marius til sveitsiske Davos. Der skal den norske skistjernen lade opp til ski-VM i Lahti.

- Det var viktig til meg å få en periode i høyden nå. I utgangspunktet ville jeg helst til Seiser Alm, men så ble det litt snøproblemer der. Her fikk vi vite at det var gode forhold, og i tillegg fikk vi låne en leilighet med gode boforhold til hele familien, så da endte vi i Davos. Det var godt å komme litt vekk fra Norge også. Dessuten er det fine og naturskjønne omgivelser, som i dag da vi kan sitte ute i sola og spise lunsj. Det har mye å si for trivselen, sier Marit Bjørgen til NTB.