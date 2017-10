MMA-verdenen raser mot sjokkbilder fra innveiing

MMA-utøvere verden over raser etter at den japanske organisasjonen Pancrase lot brasilianeren Daniel Lima konkurrere, til tross for at han dagen før ikke klarte å stå på beina under innveiingen, tidligere denne måneden. Vektkutting er et stort problem i kampsport, da mange utøvere går ned for mye vekt på for kort tid og med gale metoder, for å klare vektkravet i sin vektklasse. Videoen fra innveiingen viser at Lima ble dratt opp på scenen av teamet sitt. Verken teamet eller promotoren valgte imidlertid å avlyse kampen - motstander Daichi Kitakata vant kampen på poeng.