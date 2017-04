Talskvinnen for statsadvokaten i Tyskland, Frauke Koehler, bekrefter at eksplosivene som rammet Borussia Dortmunds spillerbuss tirsdag kveld, inneholdt metallbiter. En av metallbitene boret seg inn i en av hodeputene i bussen. - Vi kan prise oss lykkelige over at det ikke ble alvorligere skader, sier Koehler, og bekrefter at hendelsen blir sett på som et terrorangrep.