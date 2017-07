Svømmepresident Cato Bratbakk om behandlingen av synkronsvømmerne: - Helt forkastelig!

I programmet som ble trykket i forkant av den internasjonale svømmekongressen i Budapest sto det på trykk et bilde med tre kvinnelige rumper opp av vannet for å illustrere synkronsvømming. Selv om kongressledelsen beklaget dette etter kraftige protester fra europeiske representanter, vekker det fortsatt reaksjoner.

- Det er helt forkastelig at man bruker et slikt bilde for å reklamere for en flott sport som synkronsvømming. Vi tar sterkt avstand fra å bruke slike bilder, sier Bratbakk til Nettavisen fra Budapest.