Tidligere Qatar-rådgiver forteller om hvordan Qatar kjøpte VM-stemmer

Phaedra Almajid, som var mediekoordinator for Qatars VM-kampanje , forteller i dokumentaren «The FIFA Family - A Love Story» om hvordan Qatar kjøpte seg stemmer under en fotballkongress i Luanda. Ifølge Almajid var det Amadou Diallo, som ifølge Daily Mail er en nær venn av utestengte Mohammed Bin Hammam, som tok seg av bestikkelsene. Hun forteller i dokumentaren hvordan forhandlingene med tre medlemmer av FIFAs eksekutivkomité førte til at de ble betalt halvannen million dollar hver for sin støtte til Qatars VM-søknad.