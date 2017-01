- De ødelegger bare for seg selv

ANNONSE

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Det var Stina Nilsson som stakk av med seieren i onsdagens 10-kilometer jaktstart i Tour de Ski.

I tourens fjerde etappe ble Nilsson for sterk i spurten og vant med 1,7 sekunder på Heidi Weng.

Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen, 1,8 sekunder bak den svenske vinneren.

- Vi har to stykk på pallen, og det må vi si oss godt fornøyd med, sier trener Roar Hjelmeset til NRK.

Det var Svensson som gikk ut først i jaktstarten, men ble raskt hentet inn av de norske jentene Weng og Flugstad Østberg.

- Ødelegger for seg selv



De norske jentene byttet på å dra i front, men ble tydelig irriterte på Nilsson da den spurtsterke svenske profilen ikke ønsket å bidra på samme måte.

En taktikk godt kjent fra blant andre Petter Northug.

- Hun er den kvinnelige Petter Northug, det er rått taktisk, sa NRKs kommentator Jann Post etter målgang.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener de norske jentene ikke burde brukt tid på å irritere seg over Nilsson underveis.

- Det er ikke vits å klage på Stina Nilsson, hun gjør det eneste hun kan. De norske ødelegger bare for seg selv, sa Aukland da TV-bildene viste at Weng og Østberg stanset opp for å invitere en lite villig Svensson frem i tet.

Og taktikken funket. Nilsson hang med helt inn og knuste de norske i spurten.

- Hadde håpet på drahjelp



Selv er Flugstad Østberg ganske fornøyd, men er skuffet over drahjelpen hun fikk av de to andre i tet.

- Jeg hadde en bra dag i dag, og har egentlig hatt det hele veien, men jeg skjønte tidlig at de to andre ikke var så interessert i å dra. Jeg hadde egentlig håpet de kunne dra litt på flatene der det blåste ganske bra, men det var ikke en meter å få av Stina, og bare noen hundre meter av Heidi, sier Flugstad til NRK.

Stina Nilsson innrømmer at det var bevisst taktikk å ikke dra.

- Det var veldig avventende, i hvert fall fra min side, men jeg kjørte mitt eget løp og er veldig fornøyd med hvordan det utviklet seg, sier hun til NRK.

- Hun spiller på sitt sterkeste kort, og det er helt lov, innrømmer Østberg.

- Kjempesliten



Tour-leder Stina Nilsson har nå 6,7 sekunders forsprang på Weng i sammendraget, mens Flugstad Østberg er 11,8 sekunder bak den svenske jenta.

Heidi Weng var sånn passe fornøyd etter onsdagens andreplass.

- Ingvild var desidert best i dag, hun gjorde nesten hele jobben, jeg slet på halen hele veien. Jeg merket det veldig da jeg dro, jeg er kjempesliten og klarte så vidt å holde følge, sier Weng til NRK.

Av de øvrige norske endte Silje Øyre Slind på en 13. plass, mens Ragnhild Haga gikk i mål til en 16. plass.

Nå blir det en liten pause på løperne. Tour de Ski for kvinner fortsetter fredag med 5 kilometer fri teknikk i italienske Toblach. Rennet starter fredag 12.55. Touren består av totalt syv renn.