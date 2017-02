- Hvis Løfshus slenger dritt om meg, kan han si det til meg personlig

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Da Norge skulle ha VMs første pressekonferanse tirsdag, hadde den norske landslagssjefen holdt av plasser til tre av skiforbundets argeste kritikere det siste året, TV 2s Ernst A. Lersveen, VGs Leif Welhaven og Expressens Tomas Pettersson.

Løfshus har gitt tydelig uttrykk for at han ikke er trioens største tilhenger, og har kritisert dem for det han mener er upresis dekning av de to dopingsakene som har rammet norsk skisport det siste året.

Pettersson var på plass på Sveriges pressekonferanse i stedet for den norske, og da han fikk beskjed om hva som hadde skjedd gikk han ned trappen til der Norges Skiforbund hadde pressemøte og ba om en prat med Løfshus.

Pettersson ville prate ut med Løfshus foran Expressens TV-kamera.

Da takket Norges landslagssjef nei.

- Jeg fikk beskjed av Gro Eide (medieansvarlig) at Expressen allerede hadde gjort et intervju med Vidar. Da sa jeg at «det er tydeligvis noe han vil si til meg». Men det hadde ikke Vidar tid til og forlot lokalet, forklarer Pettersson til Nettavisen.

Det skuffer den svenske journalistprofilen.

- Det var ikke så imponerende, synes jeg. Hvis han står og slenger dritt om meg, noe han åpenbart har gjort etter å ha lest en del intervjuer, så kan han si det til meg personlig også. Men det ville han ikke, sier Pettersson.

Expressen-kommentatoren har ikke hørt noe mer fra Løfshus i ettertid av pressekonferansen, men forteller at den norske landslagssjefen er velkommen til å ringe ham.

- Han har nummeret mitt, sier svensken.

Stiller spørsmål til timingen

Representanter fra Norges Skiforbund var tidlig ute med å kalle de reserverte plassene på tirsdagens pressekonferanse på en spøk, men Løfshus virket ikke å spøke da han kritiserte diverse medier for trykket de påla norsk langrenn i fjor høst.

Landslagssjefen uttalte blant annet at han mente mediapresset var med på å forårsake at Johaug testet positivt på doping. Løfhus beklagde imidlertid uttalelsene sent samme dag.

I HARDT VÆR: Landslagssjef Vidar Løfshus intervjues av Expressen i Sverige under tirsdagens pressekonferanse med de norske lederne før ski-VM i Lahti starter. Løfshus har fått hard medfart for uttalelsene han kom med på VMs første pressedag.

Pettersson forstår ikke hvorfor Løfshus velger å ta en kamp med mediene kun få dager før VM starter.

- Det var litt overraskende. Spesielt timingen til Vidar, at han plutselig valgte å gå til angrep på de tre journalistene han synes var ekstra krevende.

- Jeg forstår ikke den taktiske tankegangen bak det at han velger å gjøre det på den store pressekonferansen før et VM og da setter i gang et nytt sirkus rundt norsk skisport. Spesielt ikke når han samtidig klager på at det har vært et så stort press fra media mot norsk langrenn hele sesongen. Jeg vet ikke hvem som er hans PR-rådgiver, men den personen bør bytte jobb, sier Pettersson.

Skiforbundet svarer



Løfshus viser til medieansvarlig for langrennslandslaget, Gro Eide.

Hun skriver følgende i en epost til Nettavisen:

«Expressen gjorde i går et lengre intervju med Vidar Løfshus under gårdagens pressekonferanse. Intervjuet ble gjort av en annen journalist i Expressen da Tomas Petterson ikke var tilstede under første del av intervjurundene. De to får helt sikkert tid til å snakke sammen underveis i mesterskapet».

Tror Løfshus ble bedt om å beklage



Også TV 2s reporter Ernst A. Lersveen var blant dem som hadde fått reservert plass av Løfshus under tirsdagens pressekonferanse.

Det tok Lersveen imidlertid med et smil. Han stusser derimot mer over kritikken fra landslagssjefen som kom på den nevnte pressekonferansen.

- Jeg registrerte at han kom med beskyldninger mot oss i TV 2. Jeg synes det var overraskende. Ikke faktabasert, sier Lersveen til Nettavisen.

FORSTÅR IKKE TIMINGEN: Ernst A. Lersveen. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Også TV 2-profilen er forundret over at Løfshus velger å ta en slik type diskusjon rett før VM starter.

Lersveen tror også langrennskomiteen reagerte på det samme.

- Høyst sannsynlig har de bedt han om å beklage dette, sier Lersveen.

Langrennskomiteen har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelse om hvordan de forholder seg til Løfshus' uttalelser.

Onsdag møtte de norske utøverne som skal gå VM-sprinten i Lahti til pressekonferanse, samt lagets trenere. Vidar Løfshus var derimot ikke til stede.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

