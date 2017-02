Aamodt Kilde nær sensasjonell medalje i superkombinasjonen

ANNONSE

Aleksander Aamodt Kilde var skuffet etter utforrennet tidligere mandag, men slo nådeløst tilbake i slalåmdelen av superkombinasjonen.

Nordmannen kjørte inn til en tredjeplass 40 hundredeler bak Luca Aerni, etter å ha ledet gjennom store deler av løypen.

- Se på dette! utbrøt NRKs ekspertkommentator, Marius Arnesen, da han fikk se Aamodt Kilde kjøre i mål.

- En herlig slalåmomgang, konkluderte NRK-kommentator Andreas Toft.

Også alpinlegenden Kjetil André Aamodt lot seg imponere av prestasjonen.

- Herregud, det er imponerende, utbrøt Aamodt.

Likevel skulle det vise seg å bli nok et medaljeløst renn for nordmannen.

Det sveitsiske hjemmehåpet Luca Aerni tok gullet, mens Marcel Hirscher endte på andreplass ett hundredels sekund bak Aerni. Bronsen gikk til slutt til Mauro Caviezel.

Pallen glapp

Nordmannen holdt et fast grep om pallplassen, men da Mauro Caviezel satte utfor skulle det vise seg å bli for tøft for Aamodt Kilde.

Caviezel kjørte i mål til en tredjeplass, seks hundredeler bak Luca Aerni.

Dermed ble Aamodt Kilde skjøvet ned til en fjerdeplass som han etter hvert måtte dele med Dominik Paris.

- Jeg hadde lite å ta, så jeg kunne egentlig bare gi full gass, sier Aamodt Kilde til NRK.

Likevel var han misfornøyd med egen prestasjon i utforrennet tidligere på dagen.

- Utforen var altfor dårlig i dag, så da fortjener man nesten ikke medalje, sier han.

Favorittene Alexis Pinterault og Marcel Hirscher skuffet begge under slalåmrennet, og klarte ikke å ta over ledelsen i rennet. Hirscher var i mål kun ett hundredel bak Aerni, og fikk altså sølvmedaljen. Pinterault endte utenfor pallen.

Jansrud trakk seg

Kjetil Jansrud lå best plassert etter utforrennet, men stilte ikke til start til slalåmdelen.

Jansrud har slitt med sykdom gjennom hele verdensmesterskapet, og ble enig med legen om han ikke skulle stille til start i slalåmrennet.

Det er fortsatt uklart om Jansrud vil gå glipp av resten av mesterskapet.