Aamodt Kilde på pallen i superkombinasjonen

Aleksander Aamodt Kilde gjorde en god superkombinasjon-konkurranse og endte som nummer tre i Santa Caterina torsdag.

Vant gjorde franske Alexis Pinturault foran Marcel Hirscher fra Østerrike.

- Det er en god følelse å ta tredjeplassen. Slalåm er krevende, men jeg prøvde å gi gass. Utrolig gøy å havne på pallen, sa Kilde til NTB.

- Jeg er helt klart mest fornøyd med det jeg fikk til i super-G. En morsom dag, la han til.

Jansrud kjørte ut

Også NRKs alpintekspert Bjarne Solbakken var imponert over Aamodt Kilde.

- Det var nydelig gjort. Han var råsolid i slalåmen, Aleksander, kommenterte tidligere alpinist Bjarne Solbakken på NRK.

Kjetil Jansrud lå som nummer seks etter super-G-deler, men kjørte ut i den andre omgangen.

- Det der var irriterende. Han startet veldig bra, synes jeg, sa Solbakken da Jansrud kjørte ut.

Kilde ledet

Aamodt Kilde ledet etter super G-delen, men maktet ikke å holde unna for slalåmspesialistene som lå som nummer to og tre før andre omgang.

Kilde hadde 84 hundredeler å gå på mot franske Pinturault før slalåmen, mens Kjetil Jansrud ikke fikk det helt til å stemme i sitt super-G-løp og endte 1.36 bak Kilde. Pinturault var nummer tre og var sammen med Hirscher favoritt før det skullel avgjøres i slalåmdelen.

Jansrud var full av lovord om lagkamerat Kilde etter første del av superkombinasjonen.

- Om du slår opp i ordboka under "villbass", står det Aleksander Kilde. For en maskin, tvitret Jansrud like etter at Kilde var kommet i mål.