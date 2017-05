Aksel Lund Svindal: - Jeg er i rute

ANNONSE

I disse dager er romerikingen på sin første landslagssamling etter at den siste i rekken av kneskader var et faktum. Fokuset ligger på forberedelser mot kommende vinters OL i Pyeongchang.

For Svindal handler det om å ta små skritt på veien mot mesterskapet i Sør-Korea. Stjernealpinisten vil for alt i verden unngå en ny smell som setter karrieren i fare. På spørsmål fra NTB om han er sikker på å komme tilbake like sterk som før, svarer 34-åringen:

- Jeg er det, men jeg har også veldig respekt for komplikasjoner, ekstra skader og nye skader. Det man lærer når man går skadd, er at alt er bra helt til det smeller. Deretter er det ikke så bra likevel.

- Det gjelder ikke å tenke for mye, men være klar når muligheten byr seg. Samtidig må man være bevisst på at ingenting varer evig. Du kan være best i verden og føle at alt er under kontroll den ene dagen, og plutselig smeller det dagen etter, tilføyer alpinveteranen.

Verre sist

I januar var 34-åringen gjennom et inngrep i sitt høyre kne. Da hadde han slitt med smerter gjennom hele sesonginnledningen – og samtidig levert gode resultater. Under inngrepet ble det påvist at menisken i kneet hadde løsnet. Det var roten til smertene.

Etter operasjonen ble romerikingen forespeilet en opptreningsperiode på seks måneder. Den beskjeden har han fått før. I fjor skadd han korsbåndet og menisken i det samme kneet i et stygt fall i den beryktede utforløypa i Kitzbühel. Også da ble det lange måneder med rehabilitering.

Kitzbühel-smellen har samtidig bidratt til å gjøre de siste månedene lettere å gå løs på.

- Hvis dette hadde vært min første kompliserte kneskade, hadde jeg nok følt at progresjonen gikk seigt. I og med at den runden jeg hadde i fjor kjentes enda verre ut, går det nok litt lettere denne gangen, sier Svindal.

- Var du nærmere å legge opp i fjor enn denne gangen?

- Nei, ikke på noen måte. Men jeg synes det var kjipt i oktober, da sesongen nærmet seg og jeg ikke kunne kjøre på ski. Det var ikke noe gøy, smiler 34-åringen.

På ski i august

De siste ukene og månedene med opptrening har i grove trekk gått akkurat slik Nero-alpinisten hadde håpet.

- Jeg føler egentlig at jeg er i rute. Situasjonen kjennes hakket bedre enn den var i fjor, og det virker som denne skaden går litt raskere. Det er i hvert fall det jeg krysser fingrene for, smiler Svindal.

- Nå håper du å være tilbake på ski?

- Juli eller august er det jeg ser for meg. Og det er helt greit. Nå handler det mest om hva jeg får gjort når jeg kommer så langt, sier Svindal.

I fjor var han på ski i juli og fortsatte med rolig skikjøring i hele september. Det resulterte ikke i den progresjonen han hadde håpet på, og i oktober måtte han ta seg en ufrivillig pause fra bakken. Det vil ikke 34-åringen ha noen kopi av denne gangen.

– Målet nå må være å komme på ski i august, og at det blir skikkelig da. Kanskje tar jeg det litt rolig i august, men er fullt klar i september. Det håpet jeg på i fjor også, men slik gikk det ikke. Det er nettopp den kurven jeg håper blir brattere denne gangen. Raskere progresjon er viktigere enn akkurat datoen jeg er tilbake på ski, fastslår Svindal.

- Går opptreningen lettere av at OL blinker i det fjerne?

- Det betyr faktisk ikke så mye. Jeg synes at verdenscupen vår er så tøff, at akkurat nå tenker jeg bare på rennene i Lake Louise i november. Det blir nok flere OL-tanker når det nærmer seg, smiler Svindal.

Tenker ikke på karriereslutt

Mye tyder på at romerikingen går sitt siste OL i møte. Når karrieren avsluttes, har han imidlertid ingen konkrete tanker om.

- Når den avgjørelsen tas, tror jeg den kommer ganske brått. Det blir neppe noe jeg har gått og tenkt lenge på. Da konkluderer jeg nok bare med at dette er en fase som er over, og at det er på tide å finne på noe annet. Det kommer når det kommer, sier Svindal.

Livet etter idretten er han ikke redd for at skal bli en utfordring.

- Jeg føler jeg har så mye annet jeg kan drive med, og som jeg allerede driver med. Jeg er ganske travel også utenfor idrettsarenaen, og det tror jeg egentlig bare forlenger karrieren min. Det gjør at jeg ikke trenger å bli stresset over hva jeg skal gjøre seinere. Jeg har mye å fylle tiden min med, sier 34-åringen.

Stjernealpinisten har blant annet bygget seg opp en solid aksjeportefølje og har allerede etablert seg som forretningsmann ved siden av idrettskarrieren.

