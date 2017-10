Alpinstart uten mange av de største stjernene

Sesongstarten på breen i Sölden går uten de største alpinstjernene som Aksel Lund Svindal, Marcel Hirscher.

Aksel Lund Svindal har vært ute helt siden han måtte kaste inn håndkleet tidlig i forrige sesong da en løs menisk måtte opereres. Fartsfantomet ventes først tilbake i Lake Louise i Canada. Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde kjører i Sölden.

Det store hjemmehåpet Marcel Hirscher har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste seks sesongene. Heller ikke østerrikeren får med seg sesongåpningen etter ankelbruddet under trening i sommer. Han kjemper for å bli klar til å ta opp kampen igjen i desember og for å bli i stand til å slåss om medaljer i OL.

Men det er flere stjerner som ikke blir å se i Sölden. Sveitseren Carlo Janka ødela et korsbånd og OL-vinneren fra Vancouver i 2010 slipper trolig unna operasjon.

På kvinnesiden mangler man også flere store navn. Det så lenge ut til at amerikanske Lindsey Vonn skulle utebli, men hun stiller til start. Vonn med sine 77 seire i verdenscupen jakter Ingemar Stenmarks 86 verdenscupseire.

Derimot vil ikke sveitsiske Lara Gut, den østerrikske duoen Eva-Maria Brem og Anna Veith (Fenninger) og fartskjøreren Ilka Stuhec fra Slovenia delta.

Gut har tidligere vunnet sesongpremieren på isbreen i Sölden, men sammenlagtvinneren fra 2016 sliter fortsatt med kneskaden hun pådro seg under VM på hjemmebane i vinter.

Veith som vant verdenscupen sammenlagt i 2014 og 2014 ble kneoperert foran forrige sesong. Hun har bare vært på snø siden i september står over de to første rennene denne sesongen.

Brem gikk til topps i storslalåm cupen i 2016, men gikk glipp av hele forrige sesong etter en et leggbrudd. Hun er i full trening igjen, men Sölden står ikke på hennes sesongplan.

Ilka Stuhec, VM-vinneren fra utfor forrige sesong, gjennomgikk en kneoperasjon denne uken. Hun blir derfor ikke å regne med denne sesongen.

(©NTB)

