Alt du trenger å vite om Therese Johaug-saken

ULLEVAAL STADION/GRENSEN (Nettavisen): Onsdag starter forhandlingene i Therese Johaug-saken.

Interessen rundt saken har vært enorm og medier fra hele Norge, samt flere utenlandske, kommer til å følge høringen som finner sted på Ullevaal Stadion.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort, legger ikke skjul på at den enorme oppmerksomheten rundt saken er en påkjenning for skistjernen.

- Hun synes det er en påkjenning. Det er såpass voldsom oppmerksomhet. Samtidig har dette vært en påkjenning gjennom lang tid og nå er det en mulighet til å få en samlet fremstilling av denne saken. Det tror jeg hun synes er ålreit, sier Hjort til Nettavisen.

- Det er grunnen til at vi har vært litt opptatt av at det skal være tilgjengelig for pressen. Så er det et skritt nærmere visshet om hvordan det blir for henne fremover. Det er viktig for henne å komme videre.

Johaugs advokat forteller videre at han håper folk får svar på det man oppfatter som ubesvarte spørsmål i saken.

- Meningen er fra vår side å bidra til at vi går sakte gjennom alt dette og gi andre en anledning til å følge med. Så får folk gjøre seg sine oppfatninger på det grunnlaget. Jeg tror nok at det bildet som tegner seg gjør at de aller fleste, selv om de kanskje har spørsmål om enkelte detaljer, tenker at dette er et ganske dekkende bilde på hva som skjedde, sier Hjort.

- Jeg tror det vil fremstå for de aller fleste at det ikke er så veldig god plass for noen alternative hendelsesforløp her. Det er jeg ganske overbevist om, forklarer Johaugs advokat.

Nettavisen er til stede i lokalet der blant andre Therese Johaug skal forklare seg foran Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

Forhandlingene foretas på en lignende måte som en vanlig rettssak. Partene i saken er Antidoping Norge og Therese Johaug. Sistnevnte vil være representert av advokat Christian B. Hjort og advokatfullmektig Mikkel Toft Gimse, mens Antidoping Norge vil være representert av advokat Niels R. Kiær og juridisk rådgiver Britha Røkenes.

Dette skjer 25. - 26. januar

Forhandlingene skal etter planen gjennomføres fra klokken 09.00 til 16.00 på de aktuelle dagene.

Ifølge NIF, vil advokat Kiær starte med å redegjøre for Antidoping Norges oppfatning av sakens fakta og hva de mener Domsutvalget må legge til grunn for sin avgjørelse, før advokat Hjort vil gjøre det samme.

En representant for Antidoping Norge vil deretter få muligheten til å forklare seg. Det samme vil Therse Johaug.

Forhandlingene fortsetter så med avhør av vitner. Advokat Hjort opplyste tidligere i januar at landslagsutøver Marit Bjørgen, tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen, dopingkontrollør Wenche Kristiansen og professor Jo Klaveness alle har blitt kalt inn som vitner i saken. I tillegg åpner advokaten for at flere vitner kan bli kalt inn.

Forhandlingene vil bli avsluttet med at advokatene kommer med hvert sitt sluttinnlegg.

Saken vil deretter bli avgjort av Domsutvalget som skal drøfte saken internt. Ifølge NIF, vil en avgjørelse trolig være klar innen en måneds tid. Det er følgende tre dommere som skal avgjøre saken:

Ivar Sølberg (leder), Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø.

Dette har skjedd

Torsdag 13. oktober avslørte Norges Skiforbund og Therese Johaug på en pressekonferanse på Ullevaal Stadion at hun hadde avlagt en positiv dopingprøve som ble tatt av Antidoping Norge 16. september 2016.

Den norske langrennsstjernen hadde testet positiv på det forbudte anabole stoffet clostebol.

Johaug forklarte at hun hadde fått i seg stoffet via kremen Trofodermin som hun brukte for å behandle en sår leppe. Antidoping Norge bekrefter også at Johaug oppførte Trofodermin på kontrollskjemaet som hun fylte ut da hun avla den aktuelle dopingprøven.

DOPINGSJOKK: Den 13. oktober ble det kjent at skiløperen Therese Johaug hadde testet positivt på et forbudt stoff.

19. oktober ble Johaug suspendert av påtalenemnda i Antidoping Norge i to måneder som følge av den positive dopingprøven med begrunnelsen at «utøveren ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld».

Suspensjonen innebærer at Johaug ikke kan delta i konkurranser og organisert trening.

Samme dag ble det også åpnet sak mot lege Fredrik S. Bendiksen som skal ha gitt Johaug preparatet.

Etter lenger tids etterforskning la påtalenemnden i Antidoping Norge 29. november ned påstand om 14 måneders utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene i Norges Idrettsforbunds lov.

Påtalenemnden mener at Johaug ikke har «forsettlig eller grovt uaktsomt brutt dopingbestemmelsene», men hevder at 28-åringen «kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk og benyttet, særlig siden forpakningen var merket med ‘DOPING’.

Påtalebegjæringen ble oversendt Norges Idrettsforbunds domsutvalg som skal avgjøre saken.

16. desember forlenget påtalenemnden Johaugs suspensjon med ytterligere to måneder, samtidig som det ble kjent at muntlig forhandling i saken skal avholdes 25. – 27. januar 2017 på Ullevaal Stadion.

18. januar ble det klart at forhandlingene er redusert fra tre til to dager (25. – 26. januar).

Fakta: Tidsskejma i Johaug-saken

Onsdag:

09.00 – 09.15: Forhandlingene starter

09.15 – 10.15: Innledningsforedrag advokat Niels R. Kiær (Antidoping Norge)

10.15 – 10.45: Supplerende redegjørelse Birgit Haukland (ADN)

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 12.15: Innledningsforedrag Johaug-advokat Christian Hjort

12.15 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.30: Partsforklaring Therese Johaug

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.15: Vitneforklaring Yvette Dehnes (laboratorium for dopinganalyse på Aker sykehus)

15.15 – 16.00: Vitneforklaring Jo Klaveness (professor i farmasi) Torsdag:

09.00 – 10.15: Vitneforklaring Fredrik Bendiksen (tidligere landslagslege)

10.15 – 10.45: Vitneforklaring Marit Bjørgen

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 11.30: Eventuell ytterligere dokumentasjon

11.30 – 12.15: Prosedyre advokat Kiær

12:15 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.45: Advokat Kiær fortsetter

13.45 – 14.45: Prosedyre advokat Hjort

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.30: Advokat Hjort fortsetter

15.30 – 16.00: Replikk/duplikk.

Slik har Johaug forklart seg til nå

På pressekonferansen 13. oktober forklarte Johaug at hun testet positivt på det anabole steroidet clostebol etter at å ha brukt kremen Trofordermin for å behandle en sår leppe etter anbefaling fra landslagslege Fredrik S. Bendiksen, noe også legen kunne bekrefte.

Langrennsstjernen fortalte at hun på samling i Seiser Alm med kvinnelandslaget 28. august fikk problemer med en solbrent leppe.

Hun skal ha tatt kontakt med landslagslege Bendiksen på telefon for å rådføre seg om situasjonen.

- Jeg ventet til Fredrik kom ned for å høre hva vi skulle med den akutte situasjonen jeg hadde fått på leppen min, forklarte Johaug på pressekonferansen.

Johaug og resten landslaget reise imellomtiden videre til Livigno hvor lege Bendiksen ankom fire dager etter at han skal ha fått telefon fra Johaug om det aktuelle problemet.

KREMEN: Det var salven Trofodermin Therese Johaug skal ha brukt.

Bendiksen har forklart at han møtte Johaug til frokosten 2. september hvor han fikk se hennes såre leppe. Han skal da ha gitt beskjed om at han skulle gå i legekofferten å finne en krem.

- Han kom tilbake og sa at han ikke hadde den kremen han egentlig skulle ha i legekofferten, men at han skulle gå ut og se etter om han fant noe, forklarte Johaug.

Dagen etter dro Bendiksen på det lokale apoteket i Livigno som ligger rett ved utøvernes hotell og kjøpte to kremer, ifølge begges forklaring.

Legen skal da ha kommet tilbake med preparatene Keratoplastica og Trofordermin. Johaug har fortalt at hun først brukte Keratoplastica i to dager uten at det hjalp, før hun igjen oppsøkte Bendiksen.

- På søndagen gikk jeg til Fredrik igjen fordi han hadde sagt at han kjøpte to kremer. Fredrik så på leppen og vi ble enige om at jeg skulle prøve den andre (Trofordermin). Jeg spurte om den kremen stod på dopinglisten og han sa «nei». Jeg stolte hundre prosent på det, sa Johaug på pressekonferansen 13. oktober.

16. september ble Johaug dopingtestet i Oslo av Antidoping Norge. Hun opplyste da om bruk av Trofordermin. 4. oktober ble hun informert om at hun hadde testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

