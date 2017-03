Anders Jacobsen har fått ny jobb

ANNONSE

GRANÅSEN (Nettavisen): Jacobsen forteller til Nettavisen at han har blitt ansatt som bilselger.

- Nå skal jeg begynne å jobbe i Hønefoss. Jeg blir salgssjef på Bilia i der. Det tror jeg at jeg kommer til å trives bra med. Jeg har vært bilinteressert hele livet og kjenner de som jobber der. Det er et godt miljø og jeg har fått helt greie betingelser, sier Jacobsen til Nettavisen.

- Det kommer til å bli en overgang å ha et åtte til fire-liv, forteller den tidligere hopperen.

- En løpende sorgprosess



32-åringen valgte å legge hoppskiene på hyllen i 2015, og er tydelig på at det har vært vanskelig å gi seg som idrettsutøver.

- Det er en løpende sorgprosess når man er ferdig og skal gå over til å bli så godt som normal. Jeg har vært utrolig privilegert og bortskjemt i mange år. Jeg har hatt mange rundt meg som har lagt ting til rette for at jeg skal bli best mulig, mens nå har det snudd og man må klare seg selv, sier Jacobsen.

- Det er også litt min tur til å gi litt tilbake til de som har lagt til rette for meg hjemme. Da er det greit å kanskje droppe all reisingen og all egotrip-livet. Det har vært en stor del av livet, også etter karrieren. Jeg har vært med på 71 grader Nord, Mesternes mester og på ditt og datt. Jeg har vært med fordi det er gøy, men det er alltid noen som sitter igjen hjemme som holder fortet. Det er kanskje på tide at jeg er med i litt større grad der, forklarer 32-åringen.

MESTERNES MESTER: F.v: Frode Grodås, Odd Sørli, Anita Moen, Ine Barlie, Bartosz Piasecki, Helene Olafsen, Else-Marthe Sørlie Lybekk, Tonje Sørlie, Eldar Rønning og Anders Jacobsen, er deltakerne i Mesternes mester. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I tillegg til å ha deltatt i diverse TV-program, har også Jacobsen jobbet med salg. Den jobben sa han imidlertid opp i fjor.

- Jeg sa opp rett før Mesternes mester. Den salgsjobben jeg hadde ga meg gode betingelser, men det var mer oppsøkende salg mot bedrifter, mens i jobben jeg starter i nå, så kommer folk til deg for å kjøpe noe. De kommer for å kjøpe noe de trenger. Jeg skal ikke selge noe som de ikke vet at de trenger. Det er en stor forskjell.

- I tillegg er det et veldig fint merke å selge. Som tobarnsfar tror jeg at jeg skal skli fint inn i rollen som selger for Norges tryggeste biler. Jeg tror det blir bra, forteller den tidligere hopperen.

Vurderer å slutte i NRK



En jobb han foreløpig ikke har sagt opp, er derimot jobben som hoppekspert for NRK.

32-åringen forteller at det kan bli aktuelt å også slutte i statskanalen for å få enda mer tid med de hjemme.

- Jeg har ikke bestemt meg for det ennå. Jeg har ikke pratet med NRK om det. Det går an å kombinere jobbene, men det kommer litt an på totalbelastningen.

- Når man får unger som begynner på skolen, så kan man ikke ta dem ut av skolen. I barnehagen kan man ta ungene ut av barnehagen i uken hvis man jobber i helgen, men når det er skole, så er de litt «stuck». Da er det kjedelig å ha helgejobb for da ser man de ikke. Jeg må finne ut hva jeg skal gjøre, sier Jacobsen.

Inntil videre fortsetter han i hvert fall i jobben og denne uken har han kommentert hoppturneringen Raw Air for NRK radio. Torsdag fikk han se Andreas Stjernen ta andreplass i Granåsen i Trondheim bak vinner Stefan Kraft fra Østerrike.

Fredag reiser hoppsirkuset videre til Vikersund der turneringen skal avgjøres fra fredag til søndag. Nevnte Stjernen ligger på 4. plass sammenlagt og er fortsatt med i kampen om å bli historiens første vinner av turneringen.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!