Andersen raser mot landslagsledelsen etter vraking: - Håpløst

LAHTI (Nettavisen): Torsdag ble det bekreftet at det er Magnus Moan og Magnus Krog som skal gå konkurransen for Norge.

Det til tross for at Andersen ble beste nordmann i kombinertrennet stor bakke onsdag.

- Håpløst!

Nå har 23-åringen allerede reist hjem fra Lahti, og Andersen er langt nede når han lar seg intervjue av Nettavisen i etterkant av vrakingen.

- Jeg synes det er håpløst. Jeg er beste nordmann på storbakkerennet, har stort sett hoppet klart best av nordmennene hele tiden og viser at jeg også er i veldig god langrennsform. Da synes jeg det er litt merkelig å bli vraket, sier Andersen til Nettavisen sent torsdag kveld.

- Hva var begrunnelsen du fikk for vrakingen?

- Jeg hadde visstnok for gode langrennsski i går, og det var én grunn for å vrake meg. Men jeg fikk ikke akkurat noe igjen for det da jeg hadde helt håpløse ski på den første konkurransen. Det var ikke akkurat sånn at «vi satser på deg igjen til neste konkurranse fordi du hadde dårlige ski», sier han.

Andersen ble nummer 25 under den første konkurransen i Lahti og ble senere vraket til lagkonkurransen. Andersen var tilbake på laget til storbakken og ble der beste nordmann med en 10.-plass.

- Tynn suppe

23-åringen er tydelig opprørt over vrakingen når Nettavisen snakker med han. Han trekker pusten og forteller videre.

- I tillegg hadde jeg visstnok ikke vist mange nok topphopp, men jeg vet ikke helt om de andre har vist så fryktelig mye mer av det heller, så det var litt tynn suppe. De får bare stå på det, men det er kjedelig, jeg har tross alt vært blant de beste nordmennene gjennom hele vinteren og allerede vunnet en teamsprint i år. Jeg er kanskje enda bedre på en lagsprint enn en vanlig 10-kilometer også. Det er tungt, det er det. Jeg ble ikke engang vurdert god nok for å være reserve på øvelsen. Da dro jeg bare hjem i dag, forteller han.

- Holder på gamlingene

Andersen tror uttaket handler om at landslagsledelsen ønsket erfaring i fredagens renn, og at de ikke la vekt på faktiske resultater. Moan på 33 og Krog på 29 ble valgt foran 23 år gamle Andersen.

- Det handler kanskje om at de ikke tør å satse på en yngre utøver i en lagkonkurranse, og at de holder på gamlingene. Det er kanskje litt av grunnen til at Norge har kommet i posisjonen de er i nå og har hatt en veldig skrall sesong i år og i fjor. Mange på det laget begynner kanskje å synge på siste verset, og man har kanskje ventet for lenge med å prøve å satse på yngre utøvere. Og da tar det litt tid før vi som kommer bakfra klarer å tilpasse oss nivået, mener Andersen.

SKUFFET: Espen Andersen får ikke gå fredagens lagsprint i kombinert.

- Hva gjør deg mest opprørt?

- Det er at jeg er i veldig god form og føler at jeg per dags dato er den i troppen som har høyest potensial. Jeg er i kjempeform, hopper godt og går fort på ski. Hadde jeg hatt litt mer flyt med forholdene i bakken onsdag, hadde jeg antakelig vært i medaljekampen, uten at jeg på noen som helst måte skylder på forholdene. Men de to som er valgt før meg hadde mer flaks der. Jeg er beste nordmann, og da er det surt å bli vraket. Hadde jeg vært dårligst, hadde det vært veldig fortjent, men når jeg er best mener jeg at jeg bør få stille, selv om jeg ikke er 35 år, sier han.

- Magnus Moan gikk hardt ut i pressen tidligere i mesterskapet, nå gjør du det samme. Hvordan tror du landslagsledelsen reagerer på dette?

- Det får de mene som de vil om. Jeg synes det må være greit å si fra når man gjør det godt. Jeg hadde sett ut som en tulling om jeg hadde gjort det hvis jeg hadde vært dårligst onsdag. Men jeg føler man har rett til å si fra når man gjør det bra. Da er det kjedelig og sitte og godta alt, selv om de to som er tatt ut sikkert kan det gjøre det bra. Jeg har respekt for det Moan og Krog gjør, og at de har kommet opp på det nivået, sier han.

- Har forståelse for at han er skuffet

Norges Skiforbund og kombinerttrener Kristian Hammer har fått muligheten til å svare på Andersens kritikk torsdag kveld. De sier følgende i en uttalelse til Nettavisen:

- Vi har forståelse for at Espen er skuffet, men vi mener at vi stiller det beste laget i fredagens teamsprint. Espen har en stor fremtid foran seg, sier landslagssjef Kristian Hammer til Nettavisen.

Fredagens lagsprint starter med hopprennet klokken 15.00.

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.

