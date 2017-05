ANNONSE

Den skadde svenske skicrosstjernen Anna Holmlund (29), som fortsatt ligger i koma, skal flyttes til hjembyen Sundsvall, skriver Sundsvall Tidning.

Den nåværende tilstanden til 29-åringen er ikke kjent.

Holmlund pådro seg alvorlige hodeskader under en stygg krasj på trening i italienske Innichen like før jul. Bronsevinneren fra forrige OL i Sotsji har siden vært under behandling.

Hun puster for egen maskin, men har hele tiden vært bevisstløs siden uhellet.

- Anna har vist en enorm viljestyrke, og hun har allerede tatt steg i riktig retning. Etter å ha bodd i Stockholm i flere år vil hun flytte tilbake til Sundsvall for å starte en helt ny livsreise, står det i pressemeldingen.

Hennes nye leilighet vil ligge i umiddelbar nærhet til den behandlings- og rehabiliteringshjelp som Holmlund trenger. Den kommer til å være tilpasset pleien og treningen som står på Holmlunds program framover.

Holmlund er blitt behandlet på en mindre avdeling på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna utenfor Stockholm.

