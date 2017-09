Antidoping Norge ønsker å utestenge Russland fra OL i 2018

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Antidoping Norge og 16 andre nasjonale antidopingbyråer ber Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å utestenge Russland fra OL i 2018.

I den mye omtalte McLaren-rapporten som ble presentert i fjor kommer det frem påstander om at over 1000 russiske utøvere benyttet seg av et statstøttet dopingprogram. Under vinter-OL i Sotsji i 2014 skal blant annet flere dopingprøver av russiske utøvere ha blitt manipulert.

En rekke antidopingledere mener IOC unnlater å holde Russland ansvarlig, og påpeker at deres passivitet setter fremtiden til både de rene utøverne og den olympiske bevegelsen i fare, heter det i en pressemelding fra Antidoping Norge.

Representanter fra 17 nasjonale antidopingbyrå møttes denne uken i Denver i USA, hvor de blant annet diskuterte behandlingen av den russiske dopingskandalen.

Antidoping Norge deltok i møtene og er blant dem som mener Russland ikke bør få delta i de kommende lekene i Sør-Korea.

- Vi mener at Den russiske olympiske komité må utestenges fra OL i Pyeongchang, men at det som i friidretten kan åpnes for at enkeltutøvere som har vært del av et robust antidopingprogram kan stille til start under de olympiske lekene, sier Solheim i en pressemelding.

- Dette er en av de største dopingskandalene noensinne, og da må det også følges opp og etterforskes skikkelig. I dette etterforskningsarbeidet mener jeg WADA bør kunne ta en mer sentral rolle. Vi skylder de rene utøverne å komme til bunns i hva som har skjedd i Russland. Det organiserte jukset idrettsverden ble utsatt for i OL i 2014 må få konsekvenser som svir, sier Solheim.

Han mener at det er gjort for lite for å finne ut av hva som faktisk har skjedd i forbindelse med dopingskandalen. Solheim etterlyser nå et mer systematisk forsøk for å få alle fakta på bordet.

OL i Sør-Korea arrangeres fra 9. - 25. februar 2018.

