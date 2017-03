ANNONSE

Med blytung kropp «safet» Ole Einar Bjørndalen inn fullt hus på stående på fredagens skiskyttersprint for å slippe å gå flere strafferunder.

Skiskytterkongen fra Simostranda hadde etter eget utsagn sesongens tyngste dag, kroppslig sett, i Holmenkollen. Med to strafferunder endte han på 46.-plass, slått med snaut to minutter av Johannes Thingnes Bø.

- Det var fryktelig tungt fra start til mål. Det var ingen krefter i det hele tatt. Da jeg skulle begynne å trykke på litt, var det bare helt dødt, sa Bjørndalen til NTB etter målgang.

Han skjønte tidlig at det kom til å bli en tung dag, og med to strafferunder på liggende skyting var løpet i det store og hele over.

- Jeg tok det rolig på andrerunden, for jeg orket ikke å skulle gå flere strafferunder enn jeg måtte. Da gjaldt det bare å skyte fullt på stående, smilte 43-åringen - og tilføyde:

- Jeg tenkte at «jeg kan ikke havne i strafferunden nå, for dette er langt nok som det er».

De to bomskuddene på liggende hang sammen med de varierende vindforholdene i Holmenkollen.

- Jeg fant ikke ut hvordan jeg skulle korrigere for vinden på den liggende serien, fastslo Bjørndalen.

