Colorado Avalanche tapte 1–5 mot New York Islanders søndag. Trøsten for Andreas Martinsen var at han fikk en assist på 1–0-målet til Avalanche.

Avalanche reiser dermed fra New York med to tap etter helgas oppgjør mot Rangers og Islanders.

Gjestene åpnet kampen søndag bra, med mål etter drøyt åtte minutter av kampen, der Andreas Martinsen bidro til Joe Colbornes scoring. Nick Leddy utlignet knapt fire minutter senere for Islanders og ga 1–1 til pause.

I andre periode økte hjemmelaget ledelsen med ett mål, signert Ryan Strome i det 15. minutt. Det ble med den ene scoringen i den perioden.

Etter andre pause la New York-laget på til 3–1 ved Anders Lie etter 1 minutt og 21 sekunder. Ti minutter senere scoret Lee igjen, og det sto 4–1.

Jason Chimer økte ledelsen ytterligere til 5–1 etter 13 minutter og 48 sekunder. Det ble også kampen siste mål.

Andreas Martinsen fikk 9 minutter og 21 sekunder spilletid denne gangen.