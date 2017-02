Astrid Uhrenholdt Jacobsen er sykmeldt

ANNONSE

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er sykemeldt etter å ha besøkt sin personlige trener, Dag Kaas på fredag. Treneren forteller til Aftenposten at 30-åringen har blitt satt på antibiotika.

- Funker antibiotikaen, kan hun begynne å trene om et par dager. Så må vi se når hun kan ta i litt mer. Hun merket torsdag at det ikke fungerte som hun skulle, sier Kaas til Aftenposten.

Dermed avlyser hun planene om å gå skiathlon og stafett i Lygna, og blir hjemme for å hvile. Kaas forteller avisen at Uhrenholdt Jacobsen nå satser på å bli frisk i tide til Ski-VM i Lahti.

Etter torsdagens 4. plass på 10 kilometer klassisk i NM holdt ikke Uhrenholdt Jacbosen tilbake om at ting virkelig ikke stemte underveis i løpet.

- Det var helt grusomt. Det fungerer ikke. Da er det ikke gøy å gå skirenn selv om det er NM og jeg i utgangspunktet synes det er veldig gøy, sa Heming-løperen til Nettavisen.

På det tidpsunktet var hun heller ikke sikker på hva det var som feilet henne.

- Jeg klarer ikke helt å finne ut av det. Jeg var i fryktelig bra form i julen og de to første verdenscuphelgene før Tour de Ski. Så gikk det tungt i Falun og det samme skjer igjen nå egentlig. Det er ikke fordi jeg blir stiv eller kjenner at jeg er i dårlig form. Det går sakte hele tiden som om jeg ikke har noe energi i kroppen, sa Uhrenholdt Jacobsen.

Hun understreket også at hun må heve nivået dersom hun skal kunne være med å kjempe om medaljer under VM. Nå kan det se ut til at den fremste oppskriften blir å finne senga i noen dager.