TIDLIG FERDIG: Førstekeeper Semjon Varlamov hos Colorado Avalanche spiller ikke mer denne sesongen. Det er en ny strek i regninga for klubben til Andreas Martinsen, som sliter tunft i NHL. Her er Varlamov i aksjon under en kamp mot Toronto Maple Leafs før jul. Foto: Chris Young (Pa Photos / NTB scanpix)

Avalanche-keeperen ute for sesongen

Må opereres for lyskeskade.