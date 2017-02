Avgått leder tar et knallhardt oppgjør med ski-toppene i avskjedsbrev

ANNONSE

Etter å nylig ha trukket seg fra stillingen som leder for alpinkomiteen, og fra styret i Norges Skiforbund, tar Trond Olsen nå et heftig oppgjør med ledelsen i norsk skisport.

I et avskjedsbrev gjengitt i VG, skriver Olsen blant annet om en situasjon som betegnes som «ute av kontroll».

«Det vitner om at de som skal følge opp vedtatte budsjett både mangler økonomisk forståelse så vel som tilstrekkelig ledelseserfaring. Ser en dessuten hen til at alpint de siste ni årene har ett akkumulert underskudd størrelsesorden kr. 15-18 millioner kroner, kan situasjonen beskrives som ute av kontroll» heter det ifølge VG.

Det interne brevet skal ha blitt sendt til 13 mottakere, og ifølge VG ønsker ikke Olsen å kommentere brevet utover det at han ikke har bidratt til at VG fikk tak i det.

I brevet peker Olsen blant annet på den mye omtalte avtalen mellom Henrik Kristoffersen og Red Bull, som ble nedstemt av skistyret. Ifølge VG var Olsen med på å utforme et forslag for å få igjennom den mye omtalte Red Bull-avtalen, som kunne sikret skiforbundet et flertalls millioner - men ble altså nedstemt.

Slalåmesset saksøkte til slutt Skiforbundet fordi han ikke fikk lov til å reklamere for Red Bull på hjelmen sin under konkurranser, men 22-åringen fikk ikke medhold i retten. Skipresident Erik Røste ønsker ikke å kommentere om denne saken har vært en del av «uenighetene» som førte til at Olsen trakk seg som leder av alpinkomiteen, overfor VG.

VG skriver videre at Olsen skal ha følt seg motarbeidet av deler av administrasjonen, i tillegg til toppen av Norges Skiforbund.

«I en organisasjon som løpende har vært utsatt for anklager for manglende ydmykhet, er det svært urovekkende å se hvordan beslutningsprosessen innad i NSF egentlig henger sammen. Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for» skriver Olsen ifølge VG.

Skipresident Røste bekrefter overfor VG at alpint har gått 4,2 millioner kroner i minus mellom 2013 og 2015, men Røste ønsker ikke å kommentere den øvrige kritikken som Olsen har kommet med i sitt avskjedsbrev.

- Vi har vært kjent med at det over tid har vært uenigheter i alpinmiljøet. Vi har mottatt et brev der det står at han trekker seg på bakgrunn av disse uenighetene, og det har vi tatt til etterretning, sier Røste i et tilsvar til VG.

MØTER KRITIKK: Skipresident Erik Røste.

Når det gjelder underskuddet for alpint påpeker skipresidenten at summen skal betales ned internt over tid, og at skistyret ikke er fornøyd med overforbruket fra gruppa. Ifølge Røste styrer Norges Skiforbund totalt sett mot et lite underskudd i 2016, når resultatet fra alle grenene (langrenn, hopp, kombinert, freestyle, telemark og alpint) er tatt med. Det totale underskuddet skal ifølge Skipresidenten være langt mindre enn 3 millioner, som er summen Skitinget har åpnet for å bruke av egenkapitalen per år.

Sjekk denne fryktelige tabben:

Maktdemonstrasjon av Roma: