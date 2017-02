ANNONSE

Fredag skrev den finske avisen Ilta-Sanomat at Martti Uusitalo, styrmedlem i Det internasjonale skiforbundet (FIS) mente det var trolig med en anke i Therese Johaug-saken.

Skistjernen fra Dalsbygda ble dømt til 13 måneder utelukkelse på grunn av sin positive dopingprøve.

- Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut i fra de diskusjonene vi har hatt i styret, har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Uusitalo til den finske avisen, uttalte Uusitalo til Ilta-Sanomat.

Til VG moderer nå den finske FIS-lederen seg.

- Det eneste jeg har sagt, er da den finske pressen spurte om min mening om dommen, var at jeg personlig synes det kjentes mindre enn forventet. Men om FIS skal ta det videre, er det ikke styret som bestemmer. En mening fra FIS i denne saken finnes foreløpig ikke. Saken er ikke hos dopingpanelet ennå, sier Uusitalo til VG.

Ifølge VG mener han at finske medier har overdrevet saken. Han understreker samtidig at han det gjaldt hans personlige mening, og at han selv ikke har lest dommen.

Avisen skriver at Uusitalo er på plass i Sveits i forbindelse med alpin-VM. Der har han blant annet møtt Norges skipresident, Erik Røste.