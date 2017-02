Bekreftet: Her er Norges VM-tropp

ANNONSE

LYGNA (Nettavisen): Landslagstrenerne Tor-Arne Hetland og Roar Hjelmeset bekreftet på en pressekonferanse på Lygna hvilke langrennsløpere som får reise til Finland.



Norge hadde muligheten til å ta ut 24 utøvere, på herresiden sendes tolv løpere til Finland, med én hjemmeværende reserve. På damesiden har landslagsledelsen bestemt at to av utøverne på kvinnesiden blir hjemmeværende reserver.

Landslagsledelsen har tatt ut følgende langrennsløpere i VM-troppen.

Herrer:

Petter Northug jr.

Didrik Tønseth

Emil Iversen

Johannes Høsflot Klæbo

Finn Hågen Krogh

Sjur Røthe

Martin Johnsrud Sundby

Sindre Bjørnestad Skar

Anders Gløersen

Niklas Dyrhaug

Simen Hegstad Krüger

Håvard Taugbøl

Hjemmeværende reserve:

Hans Christer Holund

Kvinner:

Marit Bjørgen

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Maiken Caspersen Falla

Kathrine Harsem

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Ragnhild Haga

Mari Eide

Hjemmeværende reserver:

Marthe Kristoffersen

Silje Øyre Slind

VM i Lahti starter med sprint 23. februar.

Selv om den norske VM-troppen nå er klar, er det derimot ikke sikkert hvem som får gå de forskjellige distansene. Enkelte utøvere er riktignok forhåndskvalifisert som regjerende mestere, men de endelige uttakene til selve rennene vil bli gjort like før og underveis i mesterskapet.

Usikker Northug



Lørdag virket Petter Northug usikker på om han kommer til å få gå flere distanser enn sprinten og 5-mila i VM. Den norske skistjernen har slitt i vinterens sesong etter at han ble overtrent etter et høydeopphold i starten av sesongen.

Han tror imidlertid at han kan klare å gi de andre norske utøverne kamp om en plass på lagsprinten. Det tror også landslagstrener Tor-Arne Hetland som altså valgte å ta med Northug i 12-mannstroppen til tross for at trønderen ikke kan vise til noen gode resultater denne vinteren.

- Det er fremdeles tid til å forberede seg godt til VM. Det blir å ta en og en dag med god trening og forberede seg sakte, men sikkert, så får vi se hvordan historien med Petter ender, sier Hetland til Nettavisen.

Landslagstreneren er klar på at sprinten blir viktig for Northug om han skal ha håp om å få gå mer enn femmila.

- Det er ingen av oss som blir overrasket om Petter tar medalje på sprinten i VM. Hvis det skjer, så er det mulighet for at han kan gå flere distanser, sier Hetland.