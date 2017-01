Bendiksen slet med å holde tårene tilbake: - Det er nesten ikke til å bære

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Under første dag av de muntlige forhandlingene foran Domsutvalget onsdag, la Therese Johaug og hennes advokat all skyld på lege Bendiksen for at hun i fjor høst testet positivt på det anabole steroidet clostebol etter å ha fått preparatet Trofordermin av legen.

Bendiksen tok også selv på seg skylden da han stilte til pressekonferanse i midten av oktober i fjor sammen med Johaug. Det samme gjorde han da han avga sin vitneforklaring torsdag.

Det store spørsmålet har vært hvordan en så erfaren lege kan ha oversett dopingmerket på forpakningen til medikamentet han ga til Johaug, og hvorfor han ikke koblet clostebol opp mot Wadas liste over forbudte stoffer, samt hvorfor han i det hele tatt ga henne et preparat som han ikke kjente til på forhånd uten å foreta seg noen ytterligere undersøkelser.

Bendiksens forklaring

Fire måneder senere, sliter han fortsatt med å forklare det.

- Jeg brukte ufattelig mye tid den uka det var pressekonferanse for å vite hvorfor det ikke gikk inn. Og jeg sa på pressekonferansen at jeg sliter med forklare det, og jeg må innrømme at jeg fortsatt sliter med det. Jeg gjorde en feilvurdering. Jeg var så fokusert på at jeg skulle ha noe anti-bakterielt, og sluttet beslutningsprosessen for tidlig. Dessverre, sier Bendiksen.

- Det har plaget meg i fire måneder, forteller den tidligere landslagslegen.

Bendiksen forteller at han ikke forventet et anabolt steroid i en slik krem.

- Det er ingen grunn til at det skal være noe sånt i en hudkrem, sier Bendiksen.

- En del av kortslutningen er sannsynligvis at man ikke har noen kombinasjoner med et anti-bakterielt stoff sammen med et steroid i Norge.

- Det er ingen unnskyldning for at jeg tar feil. Det er ingen unnskyldning, og det har jeg sagt til Johaug. Det er ingen unnskyldning for å gjøre feil på dette nivået, sier Bendiksen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LYTTET: Therese Johaug fikk høre tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen forklare seg under torsdagens høring på Ullevaal Stadion.

På gråten

Legen startet sin forklaring med å snakke om sin bakgrunn som lege og viste til en CV som gjorde det klart at Bendiksen har utvilsomt lang erfaring innenfor faget.

Utover forklaringen kom han også innpå dagen 4. oktober da han ble kjent med at Johaug hadde testet positivt på klostebol. Legen forklarer at det var landslagssjef Vidar Løfshus som ringte ham og leste opp fra brevet Antidoping Norge hadde sendt Johaug.

Bendiksen slet med å holde tårene tilbake da han forklarte seg.

- Da skjønner jeg sammenheng med engang da han leser klostebol. Jeg har sagt tidligere at jeg leste på pakken, og da jeg hører klostebol kobler jeg det jeg har lest på apoteket. Da er det sånn at jeg bruker veldig kort tid på å forstå alvorligheten. Jeg skjønner at det er krise. Det er sånn at når man jobber på idrettslege på dette nivået, så er det verste scenarioet at en av dine utøvere tester positivt for doping. Dette er det vi er redde for bestanding, forklarer Bendiksen.

- Så har vi den bekjennelsen at jeg har gjort en faglig feil. En ting er at det går på meg og mitt omdømme, så har man det at det er en faglig feil som går utover en uskyldig utøver. Det er nesten ikke til å bære, sier legen.

Bendiksen fortalte videre at han reiste til Johaugs leilighet samme dag han mottok beskjeden. Han beskrev et følelsesmessig kaos da han ankom Johaugs hjem.

- Det blir egentlig ikke sagt så mye. Vi sitter ettertenksomme, og Therese gråter, og jeg gråter nok litt innimellom. Så finner jeg grunn til å si at jeg vet hva som har skjedd. Det som har skjedd er sånn og sånn. Jeg sier at dette er det jeg som har gjort, og jeg forsikrer meg om at jeg ikke vil fravike fra sannheten, sier Bendiksen.

Konfrontert med dopingmerket på pakken

Den tidligere landslagslegen svarte også på spørsmål om dopingmerket som var på pakken til tuben han ga Johaug.

Bendiksen ble allerede på pressekonferansen i oktober i fjor konfrontert med merkingen av en TV 2-reporter. Torsdag forteller han det var første gang han så en slik merking.

- Det er Siri Avlesen fra TV 2 som får opp dette på sin telefon og viser dette til meg på pressekonferansen. Jeg skjønner ingenting. Jeg har aldri sett det før. Verken på apoteket eller hotellet i Livigno.

- Jeg har fått høre i etterkant at det er noe de er pålagt å bruke i Italia. Dette er ikke noe vi bruker i Norge. Det er første gang jeg ser det i spørsmål-svar-runden. Det var et sjokk. Da skjønner jeg ingenting. Det kom som en ekstra belastning den dagen, forklarer Bendiksen.

- Opptatt med skadet utøver og pressemøte

I tillegg til å forklare seg om hans behandling av Therese i forbindelse med hennes solbrente leppe, snakket også Bendiksen om andre hendelser og oppgaver han var opptatt med i den aktuelle perioden.

Like før han reiste ned til Livigno hvor han skulle slutte seg til kvinnelandslaget 1. september, ble han kalt inn til møte av landslagsledelsen i Norge for å diskutere bruken av astmamedisin på langrennslandslaget.

- Nå ville andre hendelser i langrennsverden at langrennsledelsen kaller meg inn i et møte med Antidoping Norge fordi vi har fått denne debatten med behandling av friske utøvere med astmamedisin. Vi har et møte med skiledelsen, meg og en kollega tilstede med Antidoping Norge på formiddagen den 1. september. Det betyr at min avreise ble utsatt til ettermiddag, forteller Bendiksen.

Han får riktignok reist ned til Italia hvor han etter hvert får møtt Johaug.

Men Bendiksen fikk langt flere oppgaver enn å kun behandle den norske skistjernen da han var i Italia.

Legen fikk også blant annet ansvar for å møte pressen 5. september for å snakke om landslagets bruk av astmamedisin.

Under torsdagens forklaring forteller legen at han var stresset på grunn av dette.

- Å forberede det er lettere sagt enn gjort. Du skal gi en fyldig fremstilling, men som skal være nøktern. Jeg leser mye, jeg bruker mye tid og konsentrasjon, forklarer Bendiksen.

Under sitt opphold i Livigno måtte Bendiksen også bistå en løper på herrelandslaget som skadet skulderen.

Det skjedde 2. september, dagen etter legen ankom Italia.

- Jeg fikk en telefon om at en utøver hadde falt på breen på Stelvio og utøveren har en skulder ute av ledd. Det var langt unna og det var mye telefoner fram og tilbake og det var snakk om medisinsk evakuering. Det tok mange timer. Jeg kom tilbake kl.15 på ettermiddagen og kjørte så for å snakke med han som ble skadd i skulderen. Vi er ferdig der kl.16.30, forteller legen.

Den påfølgende dagen 3. september dro han på apoteket i Livigno for å kjøpe medikamenter som skulle brukes til Johaugs såre leppe ettersom han selv ikke hadde med terrakortil som han vanligvis ville ha brukt.

- Måtte reise hjem tidligere



Han endte opp med de to kremene Keratoplastica og Trofordermin. Den sistnevnte kremen skal han ha gitt Johaug 4. september.

Dagen etter stilte han til pressemøtet i forbindelse med medisinbruken til landslaget, før han ble tvunget til å reise hjem på grunn av helsemessige forhold i hans familie.

Legen presiserer at han ikke ønsker å gå noe nærmere inn på hva dette gjelder.

- Det vil jeg ikke utdype, og jeg kan ikke det heller, sier Bendiksen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HØRING: Therese Johaug under torsdagens høring.

- Johaug uten skyld

Onsdag gjennomførte Johaugs advokat, Christian Hjort, sitt innledningsforedrag. Hjort gjorde det klart at de mener det ikke finnes grunn til å utestenge Johaug slik Antidoping Norges påtalenemnd mener.

- Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse siden hun ikke undersøkte kremen, men det er feil. Johaug undersøkte kremen. Hun spurte legen, den beste måten å gjøre det, uttalte Hjort under onsdagens forhandling.

- Vi mener hun har vist den forsiktigheten man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Det har ingen betydning hvordan pakken så ut. Jeg vil derfor prinsipalt påstå at det ikke er grunn til å utelukke Therese Johaug. Hun er uten skyld, sa Hjort.

Forhandlingene foran Domsutvalget avsluttes torsdag. Det er ventet at det vil ta inntil en måned før domsavsigelsen er klar.