Bjørgen: - Kjenner jeg blir irritert

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Regjerende verdensmester Bjørgen og lagkamerat Østberg røk begge ut i kvartfinalen på kjedelig vis.

- Irritert

Etterpå var det to misfornøyde norske jenter som møtte Nettavisen og resten av pressekorpset i Lahti.

- Jeg kjenner jeg blir irritert, jeg vil gjøre det bedre. Det er positivt, sier en skuffet Bjørgen.

Rognes-jenta forteller at taktikken var at det skulle gåes fort i front, særlig med tanke på at det var tre norske jenter i samme heat. Men kun Heidi Weng gikk videre av de tre, men ble senere slått ut i semifinalen.

- Alle tre kom dårlig ut. Det er vanskelig å planlegge taktikken, for med all snøen som har kommet er det vanskelig å gå forbi på siden, sier Bjørgen.

Ingvild Flugstad Østberg hadde en elendig prolog og holdt på å ryke ut allerede der.

- Hva skjedde, det er godt spørsmål. Jeg hadde håpet det skulle gå bedre i VM-sprinten 2017, jeg skal innrømme det, sier hun.

- Hva er det som ikke fungerer?

- I heatet funket det egentlig ganske bra, jeg hadde en god start ut. Men det var kun ett spor som gikk, og vi kom ikke forbi, og da ble det en lang vei å gå, sier Østberg til Nettavisen.

SKUFFET: Marit Bjørgen hadde håpet på mer enn å ryke ut i kvartfinalen på sprinten.

- Er det vits å gå?

Når en journalist vil vite om det var skiene som ødela på prologen, svarer Gjøvik-jenta slik:

- Jeg kan i hvert fall si at jeg følte meg ekstremt mye bedre i heatet enn i prologen, og det er positivt i dag. I prologen var det sånn at jeg tenkte, «er det noe vits å gå skirenn hvis det føles sånn?». Det var det beste med heatet, da fikk jeg tro på resten av VM, da kjente jeg at formen faktisk er god selv om det ender med et begredelig resultat. Men da er det enda mer irriterende å ryke ut, sier hun.

- Jeg hadde lyst til å kjempe om finaleplass og medaljer i dag, men det gjør jeg ikke. Nå skal jeg heie på de andre norske. Æsj, det er drit, altså, legger hun skuffet til.

Marit Bjørgen har ikke vært i sprintfinale denne sesongen, og slik gikk det heller ikke torsdag.

- Jeg var vel ikke god nok. Jeg hadde håpet på høy fart i heatet, vi var jo tre gode norske der, men vi kom oss ikke ut og det gikk ikke fort i front. Jeg synes kroppen kjennes bra ut, men sprint har ikke vært min største styrke i år, sier hun.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat:

LES OGSÅ: