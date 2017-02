Bjørgen ble norgesmester på suverent vis

ANNONSE

LYGNA/GRENSEN (Nettavisen): Etter å ha tatt gull på torsdagens 10-kilometer, fulgte Marit Bjørgen opp med et nytt gulløp lørdag.

På lørdagens 15-kilometer med skibytte, var det ingen som kunne måle seg med skiveteranen fra Rognes.

I mål var Bjørgen 1 minutt og 21 sekunder foran Maiken Caspersen Falla som ble nummer to. Heidi Weng tok bronse.

Kongen ble bekymret

Kong Harald var lørdag til stede på skistadion i Lygna og gratulerte Bjørgen etter at hun hadde sikret seg et nytt NM-gull.

Kongen skal imidlertid ha gitt utrykk for bekymring, kan Bjørgen avsløre på pressekonferansen etter rennet.

Hans majestet spurte nemlig Bjørgen om hun hadde funnet godformen i tidligste laget.

- Han var litt bekymret for at det var litt for tidlig, sier Bjørgen etter spørsmål fra tvsporten.

- Jeg prøvde å berolige ham med å si at jeg gikk fort før Vancouver-OL også.

Den gangen endte hun opp med tre gull, et sølv og en bronse.

Marit Bjørgen vant 15 km skiathlon lørdag. Kong Harald er tilstede og gratulerer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun innrømmer riktignok at hun selv har tenkt tanken at det fortsatt er en stund til VM, men virker likevel ikke å være bekymret.

- Jeg tenkte på det selv at det faktisk er en måned igjen til 3-mila i VM. Jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg har holdt treningsmengden oppe hele veien. Jeg har blitt bedre og bedre for hver helg jeg har konkurrert, men jeg har nok ikke vært i så bra form tidligere denne sesongen, sier Bjørgen.

- Vi får bare håpe at det holder, at jeg får samlet mer overskudd og kan løfte meg enda litt mer, men man har aldri hundre prosent kontroll, forklarer Bjørgen.

Avgjorde tidlig



Lørdag imponerte leverte hun uansett et solid løp på Lygna.

- Det er artig å gå på ski når ting fungerer så bra, sier Bjørgen til NRK etter lørdagens renn.

Hun skjønte tidlig at hun hadde mer å gå med, enn Heidi Weng.

- Jeg skjønte at jeg fikk noen meter, så da kjørte jeg på litt ekstra. Da fikk jeg enda flere meter. Etter hvert skjønte jeg at Heidi måtte senke seg tilbake til gruppen bak, sier Bjørgen.

Nå ser Bjørgen frem til VM, der hun ønsker å stille til start i samtlige distanser, bortsett fra sprintstafetten.

- Ikke i nærheten

Heidi Weng og de andre utfordrerne var aldri i nærheten av å true Bjørgen fra å ta sitt 19. NM-gull.

- Jeg merket med en gang at jeg ikke var i nærheten av det Marit holdt på med, sier Weng til NRK.

Da Bjørgen skrudde opp farten, måtte Weng i stedet se seg nødt til å slippe seg ned til gruppen bak.

Selv etter å bli utklasset av Bjørgen, velger Weng å se lyst på lørdagens renn.

- Det var en god gjennomkjøring, men jeg er jo et hav bak Marit. Det hun gjør i dag er et veldig bra løp. Vi må gjøre noe med det når det virkelig gjelder. Jeg må skjerpe meg litt og trene bra fremover, så jeg er i form til VM, sier Weng til NRK.

Bjørgen knuste konkurrentene



Allerede etter 1,2 kilometer hadde lørdagens to store forhåndsfavoritter, Marit Bjørgen og Heidi Weng, fått en luke ned til resten av løperne. Marthe Kristoffersen ledet an i hovedfeltet, omtrent ti sekunder bak de to skistjernene.

Men også Weng skulle vise seg å få problemer med å holde følge med Bjørgen.

Opp den første virkelig krevende motbakken i løypa, satte Bjørgen fart og fikk raskt et solid forsprang på Weng. Dermed ble de resterende 13 kilometerne gjennomført i ensom majestet for Bjørgen. Der Bjørgen fortsatte å øke avstanden ned til forfølgerne, måtte Weng finne seg i å bli en del av de åtte løperne som kjempet om sølv- og bronseplassene.

Bjørgen økte



Etter gjennomført skibytte halvveis ut i lørdagens 15 kilometer lange distanse, hadde avstanden mellom Bjørgen og utfordrerne økt til 52 sekunder.

Også i fristil viste Bjørgen at hun hadde marsjfarten på plass. Ni kilometer ut i rennet, hadde Bjørgens ledelse økt til ett minutt og fem sekunder til Maiken Caspersen Falla, som ledet an i forfølgergruppen som etter hvert hadde krympet til seks utøvere.

Bjørgens suverene ledelse fortsatte bare å øke utover fristil-delen, og i mål var hun til slutt ett minutt og 21 sekunder foran Caspersen Falla og Weng. Oppgjøret mellom de to sistnevnte endte i en intens spurtduell, der Caspersen Falla fikk sølvmedaljen etter at juryen hadde studert bildene av spurten.

Ragnhild Haga ble nummer fire, foran Marthe Kristoffersen. Russiske Anastasia ble nummer seks, fulgt av landskvinnen Polina Kalsina.

