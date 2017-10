Bjørgen drømmer om seks OL-medaljer

37-åringen sikter seg inn på seierspallen i alle øvelser.

Marit Bjørgen håper å prikke inn formen slik at det er mulig å kjempe om medaljer på alle seks øvelsene under OL i Pyeongchang til vinteren.

Konkurranseprogrammet er ikke like tett i OL som i et VM, og med full klaff er det gjennomførbart å stille opp i alt om absolutt alt klaffer.

- Drømmen er å være i så god form at det er mulig å kjempe om medaljer i alle seks øvelser. Jeg har lyst til å gå alle seks, men da må jeg også føle at jeg er god nok til det, sa Bjørgen nylig til NTB under høydesamlingen i Val Senales.

Bjørgen er stappfull av erfaring og vet at det er mye som kan gå galt på veien mot målet.

For eksempel kan hun bli syk. Det ble hun foran årets opphold i Nord-Italia nå i oktober.

Et halsonde gjorde at hun måtte utsette avreisen med noen dager. Hun mistet tre dager med trening, og i ytterligere to dager måtte hun ta til takke med én og ikke to økter.

Legebesøk

Et hurtig legebesøk og påfølgende penicillinkur gjorde at treningsfraværet ble kortest mulig.

- Det er det jeg har hatt av sykdom. Ellers har det gått bra på trening. Jeg var litt sliten etter den siste høydesamlingen. Jeg trente kanskje mye i august målt opp mot totalbelastningen min som innebærer det å være mamma. Det gjelder å finne den balansen. Jeg synes at det gikk veldig bra i august. Så ble jeg litt sliten i september, men det gikk bra på samlingen på Hafjell, sa Bjørgen.

Bjørgens planer for OL-sesongen er for lengst fastlagt.

Mot jul

Etter høydeoppholdet bærer det rett hjem til Norge og Oslo og samvær med familien som består av samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius. I midten av november er det tradisjonell sesongstart på Beitostølen.

- Det er viktig å bli med på alle konkurranser fram mot jul. Deretter kommer en god treningsperiode i jula og etter jul. Det neste da blir NM, og da går jeg to eller tre distanser. Det blir en god periode med trening og hvile, sa Bjørgen.

Noen Tour de Ski blir det ikke på henne. Det gjenstår å se hvor tøff konkurranse Bjørgen får i NM. Årets ski-NM på Vang starter bare fire dager etter at Tour de Ski er over.

- I utgangspunktet er målet at alle landslagsløperne skal gå minst én distanse i NM. Jeg håper at vi får til det på én aller annen måte, sa landslagstrener Roar Hjelmeset til NTB.

(©NTB)

Mest sett siste uken