Bjørgen droppet obligatorisk antidopingkurs

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Torsdag fortsatte de muntlige forhandlingene i Therese Johaug-saken. Marit Bjørgen, Johaugs lagvenninne gjennom mange år, var blant dem som avga vitnemål.

Bjørgen kom med støtte til både Johaug og lege Fredrik S. Bendiksen. Skiveteranen sier hun ville gjort det samme som lagvenninnen, i en lignende situasjon. Johaug fikk som kjent i seg det forbudte stoffet clostebol i fjor, gjennom en krem anbefalt av landslagslege Bendiksen.

- Jeg hadde gjort det samme som Therese i den situasjonen. Jeg har alltid spurt legen og hatt full tillit og stolt på ham. Det er rutiner som alltid har vært der. Jeg hadde stolt mer på å spørre Fredrik, enn å gjøre undersøkelser selv. Det har alltid gitt meg mer trygghet å spørre ham.

- Også i dag ville jeg hatt en dialog med landslagslegen, men i lys av denne saken er det også nye rutiner gjennom forbundet og vi må gjøre undersøkelser selv. Det vil uansett være en trygghet for meg å spørre landslagslegen. Etter Therese-saken har utøveravtalen blitt endret. Nå er det vårt eget ansvar hva vi putter i oss. Vi kan sjekke med WADA-appen, hos Antidoping Norge eller «google», sa Bjørgen videre om saken.

Ikke tatt Ren Utøver

Under vitnemålet kom det også fram at Bjørgen, i likhet med Johaug, ikke hadde gjennomført det mye omtalte Ren Utøver-programmet, et program som i utgangspunktet skal ha vært obligatorisk for alle på landslaget.

Det ble først opprettet i 2008, og ble senere obligatorisk i 2015. Onsdag ble det imidlertid kjent at de fleste utøverne ikke hadde gjennomført dette programmet før etter at Johaug-saken kom opp, og torsdag kunne Bjørgen altså fortelle at hun var blant dem som tok det høsten 2016.

Bjørgen gjennomførte Ren Utøver, et program som skal gjøre utøverne mer bevisst på dopingreglene, først 18. oktober 2016. Det var fem dager etter at det ble kjent at Therese Johaug hadde testet positivt.

- Jeg har tatt den første modulen av det, men er usikker på når det ble registrert. Jeg har kunnskap om innholdet i Ren Utøver, men tok ikke den nye versjonen før 18. oktober 2016, sa Bjørgen under høringen torsdag.

Hun forklarte videre at hun hadde fått beskjed av Norges Skiforbund om å gjennomføre testen senest 48 timer etter at Johaug-saken ble kjent, men på grunn av en registreringsfeil ble det ikke gjort før 18. oktober.

Høringen torsdag ble innledet med at Johaugs advokat, Christian B. Hjort, presenterte en hittil ukjent e-post for Domsutvalget. I e-posten med dato 22. april 2015, fikk utøverne en purring på at de skulle gjennomføre Ren Utøver-programmet, men ifølge advokat Hjort var den beskjeden nevnt som punkt fire i en e-post som også handlet om helt andre ting.

- Veldig hektisk

E-posten handlet hovedsakelig om landslagets markedsdager.

Johaug skal ha fått denne e-posten, og beklaget at hun ikke hadde bitt seg merke i innholdet. Bjørgen erindrer også å ha fått beskjeden.

- Jeg kan erindre at vi hadde besøk av en dame fra Antidoping Norge på markedsdagene. Men som profilert utøver er det veldig hektisk de dagene. Vi skulle ta kontakt med henne når vi fikk tid, men de dagene går ofte i ett for oss som er mest profilert. Da dagen var ferdig, var ikke damen fra Antidoping Norge lenger tilstede, men jeg erindrer at hun var tilstede på Soria Moria, der vi hadde markedsdagene, fortalte veteranen.

Ifølge lederen for Domsutvalget, Ivar Søberg, så var det kun et fåtall utøvere på landslaget som hadde gjennomført Ren Utøver før saken mot Therese Johaug ble kjent Kun fem til seks utøvere, ifølge Søberg.

Rutinenen rundt Ren Utøver-programmet har de siste dagene fått voldsom kritikk fra ekspertene som følger Johaug-saken og de har også blitt en sentral del av høringene på Ullevaal stadion.

- At skiforbundet ikke har informert om ren idrett og fulgt det man er pålagt fra Antidoping Norge, det er skremmende. Det er en grov forsømmelse, som rammer utøverne i neste omgang. De er moralsk ansvarlige, sa ekspert på idrettsjus Gunnar-Martin Kjenner til NTB.

Therese Johaug ga også i sitt vitnemål onsdag uttrykk for at hun hadde fått lite oppfølging fra Skiforbundet på dette området.

- Fikk raskt tillit

Om Therese Johaug sa Bjørgen følgende i vitnemålet.

- Jeg har kjent Therese siden 2007. Hun er en jente med gode holdninger og verdier. Min oppfatning er at hun alltid har vært positiv når det kommer til antidopingarbeid. Hun har alltid vært nøye, sa Bjørgen.

Og om lege Bendiksen sa Bjørgen dette:

- Han er en lege med god erfaring og lang fartstid. Det første året brukte han mye tid med oss, for å bli godt kjent, Jeg kjente fort at jeg fikk tillit til ham og hadde en oppfattelse om at han var en lege vi kunne stole på. Han var bunnsolid i alt. Han hadde lang erfaring og hadde som kjent vært lege for flere landslag innen idrett, fortalte skistjernen under høringen.

Bjørgen var blant dem som reagerte med sjokk og vantro da det le kjent at Johaug hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i fjor høst.

Hun har tidligere uttalt at saken har rystet langrennsmiljøet og at den har fått henne til å vurdere sin egen framtid som toppidrettsutøver.

Den gang var hun likevel klar på at hun hadde full tillit til landslagets helseteam og mente det var gode rutiner rundt bruke av legemidler.