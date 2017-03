Bjørgen frykter strengere Johaug-straff

ANNONSE

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømte Johaug til 13 måneders utestengelse, men FIS' anke betyr at saken nå bli avgjort i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Det betyr også at Johaug går en uviss tid i vente.

- Jeg føler med Therese. Vi er ikke i nærheten av å skjønne hvor tøft det her er for henne. Det å gå i uvisshet om hva slags dom hun får og ikke minst det å skulle sitte der og forklare seg. Det er vanskelig for oss å forestille seg egentlig hvor stor belastning det er, sier Bjørgen som fredag stilte til pressekonferanse i Holmenkollen.

- Er du redd hun kan bli utestengt lenger?

- Det er en uvisshet her, så jeg er redd for det, sier 36-åringen.

Les også: CAS-dommerens råd til Johaug: - Slapp av

OL uten Johaug?



En strengere straff kan bety at OL i Sør-Korea går uten Johaug på startstreken i 2018.

NRKs langrennekspert, Carl Henning Gran, uttalte tidligere denne uken at han tror Johaug vil vurdere å legge opp om så blir tilfelle.

Bjørgen, som bekrefter at hun selv akter å delta i OL, vil derimot ikke spekulere i hva en lengre utestengelse vil bety for Johaugs videre karriere.

- Det er vanskelig å si. Det er vanskelig for meg å egentlig forestille meg hvordan hun har det. Jeg må bare krysse fingrene for at hun kan delta i OL, sier Bjørgen til Nettavisen.

Norges langrennsdronning har hele veien støttet Johaug, og var fredag kritisk til hvilke konsekvenser saken har fått og kan få for lagvenninnen.

Bjørgen stiller spørsmål til hvorfor det ikke er større forskjell på det å dope seg med EPO kontra det å smøre på en leppesalve slik Johaug gjorde.

- Jeg synes ikke det er noen stor variasjon mellom det, sier Bjørgen.

Det er foreløpig usikkert når Johaugs sak kommer opp i CAS.

Les også: Stjerneadvokat åpner for å forsvare Johaug

Klar for tremila i Holmenkollen

Det som er sikkert, er at Bjørgen og de andre landslagsutøverne må klare seg uten Johaug på laget ut sesongen.

Søndag er det klart for tremila i Holmenkollen og Bjørgen som tok VM-gull på samme distanse i Lahti er klar favoritt.

Hun erkjenner imidlertid at motivasjonen ikke er helt på topp etter at hun har gjort seg ferdig med vinterens store mål i Finland.

- Jeg har vært mer motivert selv. Jeg har vært sliten og utladet. Jeg tror det er fordi VM har vært et stort mål hele veien. Det å lykkes så bra har kostet litt. Det har vært en utlading, forteller Bjørgen.

36-åringen tror likevel hun skal gi de fleste hard konkurranse om seieren søndag.

- Jeg var i bra form forrige uke, så jeg tror ikke den forsvinner over natten. Jeg tror jeg har gode muligheter. Det gjelder å ha en god dag og gode ski, sier Bjørgen.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!