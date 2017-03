DE GAMLE FORTSATT ELDST: Marit Bjørgen viste at hun fortsatt er et hestehode foran Heidi Weng i det siste rennet under verdenscupavslutningen i Canada. Foto: Jacques Boissinot (AP / NTB scanpix)

Bjørgen kronet jubelsesong med seier i Canada

- Det er godt å holde ungjentene bak seg.