Bjørgen om dilemmaet: - Har ikke lyst til å snakke med Therese om det

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Bjørgen var helt suveren på søndagens tremil i Holmenkollen og vant akkurat som hun ville.

Seiersmarginen var på to minutter og fem sekunder.

Bjørgens løp søndag minnet mye om det Therese Johaug gjorde i Holmenkollen i fjor. Da gikk den nå dopingutestengte profilen alene i store deler av rennet og vant med hele tre minutter og 46 sekunder, noe som er den største vinnermarginen i verdenscupen gjennom tidene.

Og selv om Bjørgen nå gikk de 30 kilometerne rundt to minutter raskere enn det Johaug gjorde i 2016, hang konkurrentene litt bedre med.

- Vi har ei som heter Therese Johaug som gikk her i fjor og tok en veldig suveren seier og det var ikke så langt fra det samme av Marit i år. Men om de hadde gått ifølge, hvis begge hadde gått i dag, det er ikke godt å si, sier trener for kvinnelandslaget, Roar Hjelmeset, til pressen etter rennet.

Bjørgen tok som kjent fire gull under VM i Lahti nylig og viste i Holmenkollen søndag at hun ikke har gitt slipp på VM-formen. Men det er ikke til å komme bort ifra at den trolig sterkeste utfordreren ikke kan stille til start.

Veteranen fikk spørsmål etter rennet om hvordan hun har taklet den siste tids suksess, samtidig med at venninnen Johaug er utestengt for doping og har måttet følge det som har skjedd fra sidelinjen.

Bjørgen innrømmer at dette har vært en vanskelig situasjon.

- Når jeg er i lag med Therese synes jeg det er vanskelig å glede seg ordentlig over det. Jeg har ikke lyst til å prate med Therese om det. Jeg skulle ønske at hun var der. Det er litt blandede følelser, også. Hun vil at jeg skal lykkes, men det er litt vondt overfor henne, sier Bjørgen.

Når det gjelder egen form, føler Bjørgen han hun har truffet godt med tanke på det å være best når det gjelder og hun har ikke latt seg forstyrre av utenomsportslige ting i oppladningen mot sesongen viktigste periode.

- For min del har jeg gjort mye riktig med tanke på det å være i form når jeg skal være i form. Jeg vet ikke om jeg har vært heldig eller om det er gode rutiner, men jeg var jo skadet en periode og fikk ikke trent som jeg ville. Det har likevel bare gitt positive ting etter jul, forteller hun.

GODE VENNINNER: Therese Johaug og Marit Bjørgen.

- Når det gjelder det som ar vært av utenomsportslige ting, så har vi klart å fokusere på det vi skal gjøre og stå sammen, sier veteranen videre.

- De frykter henne



Søndag var det altså ingen tvil om hvem som skulle stikke av med seieren og etter rundt tre kilometer satte Bjørgen inn et rykk ingen andre kunne svare på. Hun gikk deretter i ensom majestet inn til mål.

Trener Hjelmeset tror de rett og slett ikke var noen av konkurrentene som hadde lyst til å henge seg på Bjørgens hardkjør på søndagens tremil.

- Det er en kombinasjon av at de andre frykter å henge på henne og vet at de kanskje ender opp på andreplass, likevel, og at de lar henne gå med tanke på respekt, sier treneren til Nettavisen.

Selv om Bjørgen gikk store deler av løpet alene, tror han ikke det var noen stor påkjenning mentalt for søndagens vinner.

- Det kan være motiverende å høre at du tar flere sekunder. De mentale utfordringene hadde hun nok først fått bryne seg på om hun hadde fått beskjed om at huntapte sekund etter sekund. Går det bra, så går det bra o jeg tror ikke dette var så hardt sånn sett, mener Hjelmeset.

- Gikk litt tom



Bjørgen følte seg likevel ikke så bra, som det kunne se ut til.

- Jeg gikk bra fra start av og gikk tøft da. Jeg var litt sliten på slutten, og fikk følelsen av å gå litt tom. Det var et sliteløp og jeg fikk ingenting gratis. Jeg hadde følelsen av å gå litt tom, men jeg fikk litt drikke underveis og da kom det seg, forteller 36-åringen.





